5 besondere Blaulicht-Rückblicke aus dem Jahr 2017

Unfälle, Überfälle, Polizeieinsätze: "Blaulichter" sind ein wichtiger Teil der Berichterstattung. Wir haben für unseren Rückblick 2017 fünf besondere Ereignisse herausgesucht.

Abgesperrt mit Flatterband und Bauzäunen: So sah das Grundstück in der Braubacher Straße 11 nach dem Einsturz der Mauer aus.

Foto: M. Cetto

1 Haus in Bad Ems gammelte schon seit Jahren: Das eingestürzte Haus war den Nachbarn schon lange ein Dorn im Auge – und den Behörden als „Problemfall“ bekannt. Bereits im Jahr 2010 gab es dort einen Einsatz, weil ein Baum aus dem Fenster wuchs, der auf dem ständig feuchten Zimmerboden Wurzeln geschlagen hatte. Immer wieder beschwerten sich Anwohner nicht nur wegen Bergen von Müll und Gerümpel, sondern wiesen auch konkret auf die Gefahr hin, die von dem Gebäude ausging. Deswegen wunderte sich ein einstiger Nachbar kein bisschen über den Vorfall. „Das sage ich seit Jahren, aber es muss ja immer erst krachen.“

Das Haus steht seit mindestens 15 Jahren leer, schätzt der Bad Emser, der viele Jahre in der Nummer 10 gewohnt hat. In den vergangenen Jahren seien immer wieder Teile der Konstruktion abgebrochen. „Teile des Daches, die gesamte Treppe, Brocken aus den Innendecken.“ Kein Wunder, findet er, denn der Besitzer oder der Bauherr habe fröhlich auf die alten, morschen Balken gemauert und nur eine Hülle aus neuen Wänden um das alte Haus gestellt. „Das konnte nicht gut gehen. Ich hab' das alles dokumentiert und war zigmal deswegen im Rathaus. Ohne Erfolg.“

Dann, Mitte 2016, der Mann befand sich gerade im Treppenhaus vor seiner Wohnung, gab es einen Riesenschlag. „Ich hab mich geduckt und bin nur noch gerannt. Das war irre laut.“ Doch die Ursache für den Lärm lag im Nachbarhaus: Dort war die komplette zweite Decke runtergekracht. Neben diesen sehr offensichtlichen Missständen schlich sich noch ein weiteres Problem ins Haus Nummer 10: Schwarzschimmel. „Seit Jahren roch es irgendwie muffig“, erinnert sich der Abwohner. „Dann kam ich eines Abends nach Hause, und das Wasser lief in Bächen die Flurwände runter.“ Durch das löchrige Dach des Nachbarhauses drang das Wasser schließlich auch in die Nummer 10 ein. „Jedes Mal, wenn ich die Tür aufmachte, kam mir ein Schwall von Schimmelsporen entgegen.“ Fotos beweisen, dass die Wände großflächig mit Schimmel bedeckt waren. „Ich warte auf den Tag, an dem der ganze klägliche Rest des Hauses auf die Braubacher Straße kracht. Schönen Gruß an die Behörden.“

Zuständig ist die Bauaufsichtsbehörde im Rhein-Lahn-Kreis, die vom Ordnungsamt in Bad Ems nicht nur über den aktuellen Fall unterrichtet wurde, sondern auch schon in den Vorjahren mit dem Haus Nummer 11 beschäftigt war. „Das Eigentumsrecht ist sehr eng gefasst“, erklärt Uwe Rindsfüßer, Pressesprecher der Kreisverwaltung. „Solange keine direkte Gefahr für Leib und Leben besteht, kann im Prinzip jeder mit seinem Eigentum machen, was er will.“ Also sind der Behörde die Hände gebunden? „Es ist zumindest schwierig. Der Besitzer ist bekannt, aber nicht greifbar.“ So kann er also nicht dazu aufgefordert werden, das Haus in Ordnung zu bringen oder abzureißen. Und selbst wenn: Wenn er der Aufforderung nicht nachkommt, müsste die Bauaufsicht eine Ersatzvornahme in die Wege leiten. Das heißt: Je nachdem muss das Gebäude gesichert oder abgerissen werden. Die Kosten dieser Arbeiten gehen erst einmal zu Lasten des Steuerzahlers. Dann wird versucht, das Geld vom Eigentümer einzutreiben. „Aber wenn da nichts zu holen ist, bleiben die Kosten am Steuerzahler hängen“, so der Pressesprecher. Vielleicht ist es dieses aktuelle Beispiel, das zur schnellen Entscheidung führte: „Es ist sinnvoll, das Haus direkt abreißen zu lassen“, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Man wolle keine Zeit mit Statikgutachten verplempern, um schwarz auf weiß zu haben, was höchstwahrscheinlich sowieso schon klar ist. Abgesehen davon wäre es für den Statiker vermutlich lebensgefährlich, das Haus zu betreten. Ein direkter Abriss spare letztendlich Zeit und Geld. Doch heute, mehr als ein halbes Jahr später, ist das Haus noch immer nicht komplett abgerissen sondern eine Ruine. cet/tl

2 Ein maskierter Tankstellenüberfall in Katzenelnbogen blieb im Sommer zum Glück ohne Verletzte – außerdem konnten die Täter schnell ermittelt werden. Einer war am Eingang der Tankstelle stehen geblieben und hatte zwei Kundinnen mit einem Messer bedroht, als der andere an die Verkaufstheke trat und mit vorgehaltener Schusswaffe von der Kassiererin Geld forderte. Anschließend flüchteten die Räuber unerkannt mit ihrer Beute in einem dunklen Kleinwagen.

Schon wenige Wochen später konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter ermitteln: Seit Dezember steht eine vierköpfige Jugendclique vor dem Landgericht in Koblenz – und würdigt sich dort keines Blickes. Laut Anklage überfielen die jungen Männer die Tankstelle, einer von ihnen bewaffnet mit einer Schreckschusspistole und vermummt mit dem Kopftuch seiner Mutter. Beim Prozessauftakt brach einer der Angeklagten (21) in Tränen aus, schluchzte, er wolle seinen Vater umarmen. Dann verlas ein anderer (25) ein 20-seitiges Geständnis – und erhob schwere Vorwürfe gegen seine einstigen Kumpels. Das Resümee des 25-Jährigen: „Ich habe mich zu dieser Tat zwingen lassen.“ Laut Anklage fuhren die vier Männer an jenem Julitag gegen 20.30 Uhr in einem Opel Corsa auf das Gelände der Tankstelle am Ortsausgang in Katzenelnbogen. Zwei von ihnen blieben im Wagen, die anderen beiden stürmten 20 Minuten später maskiert und bewaffnet den Tankstellenshop. Der eine zielte seine Schreckschusspistole auf den Kopf der Kassiererin, der andere hielt am Eingang zwei Mädchen in Schach, bedrohte sie mit einem Messer. Nach wenigen Minuten flüchteten die Räuber mit einer Beute von 365 Euro und teilten diese in der Wohnung des Fahrers auf. Der Prozess geht im neuen Jahr weiter.

Nach dem Besuch einer Gaststätte in der Lahngemeinde Obernhof ist eine 59-Jährige von einem Pkw überrollt und tödlich verletzt worden. Foto: Carlo Rosenkranz

3 Frau kommt vor Gaststätte in Obernhof ums Leben: Ein schrecklicher Vorfall erschütterte an Schwerdonnerstag die Lahngemeinde Obernhof: Eine 59-jährige Frau kam auf der Hauptstraße unter ungeklärten Umständen zu Tode. Nach Angaben der Polizei hatte sie um 21.40 Uhr eine Gaststätte verlassen, die am Ortsausgang in Richtung Nassau gelegen ist. Wenig später fand man sie tödlich verletzt unmittelbar vor der Treppe auf der Straße. Die Versuche eines Notarztes, die Frau zu reanimieren, blieben erfolglos. Nach Kenntnissen der Ermittler war die Unbekannte aus nicht geklärten Gründen auf der Straße zum Liegen gekommen. Dort wurde sie von einem Fahrzeug überrollt, von dem allerdings jede Spur fehlt. Beamte der Polizeiinspektion Bad Ems und der Kriminalinspektion Montabaur ermittelten über Wochen und Monate mit Nachdruck, um das Geschehen aufzuklären. Zwischenzeitlich wurde sogar eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt, die sich ausschließlich mit der Bearbeitung dieses Falles beschäftigte. Bisher blieben die Ermittlungen erfolglos.

Das Rind blieb nach seinem 20 Meter tiefen Sturz nur kurz liegen, rappelte sich dann wieder auf und verschwand im Jammertal.

Foto: Antje Schranz

4 Rind stürzt im Jammertal ab: Es war eine der kuriosesten Suchaufrufe des Jahres: „Wer bitte vermisst ein braungeflecktes Rind? Gesichtet im Jammertal. Könnte verletzt sein!“ Dieser außergewöhnliche Suchaufruf machte im August auf Facebook die Runde. Mehr als 70 Mal wurde die Geschichte geteilt, die Antje Schranz aus Nastätten dort berichtet. Am 6. August war sie mit ihrem Mann im Jammertal wandern: „Von der Mittelmühle ging es rechtsseitig los. Etwa einen Kilometer hinter dem Abzweig ,19 Löcher' steht mitten im Bach ein Rind“, berichtet sie. Eine Kuh oder Ochse mit Hörnern sei es gewesen, das Fell braun-weiß gemustert. Das Paar war mit sechs Hunden unterwegs: „Auch wenn diese brav und genauso überrascht waren wie wir Menschen, hat sich das Rind erschreckt und ist durch den Dörsbach geflüchtet.“

Damit nicht genug: „Wir begegneten ihm auf unserem Weg ein zweites Mal kurz darauf. Wieder flüchtete es und lief kurz darauf dann den Hang hoch.“ Die Situation eskalierte, die Kuh war ängstlich, und „wir konnten uns auch nicht auflösen“, so die passionierte Tierschützerin. Schockiert berichtet sie, was dann geschah: „Das Rind kam ins Rutschen, stürzte gut 20 Meter in die Tiefe und hat sich dabei überschlagen.“ Die Wanderer dachten, das Tier habe diesen Sturz nicht überlebt, doch dann: „Ein Ohr zuckt, der Brustkorb hebt sich, es berappelt sich, steht auf und geht.“

Antje Schranz und ihre Begleiter verloren das Tier aus den Augen. Sie konnte aus der Ferne nicht feststellen, ob und wie schwer es verletzt ist, rief die 110 an und wurde so mit der Polizeiinspektion Bad Ems verbunden, die sich sehr engagiert um den Fall kümmerte: „Ich habe später noch mal nachgefragt. Die Polizistin hat sich wohl die Finger wund telefoniert, bisher leider noch ohne Erfolg.“ Die Frau aus Nastätten ist jedoch bis heute beeindruckt vom Einsatz der Polizei vor Ort: „Ein dickes Lob an die Polizei in unserer Gegend: Mit drei Beamten habe ich gesprochen, alle sehr nett und hilfsbereit!“

Das Schicksal der abgestürzten Kuh lässt ihr keine Ruhe. Sie veröffentlichte die Fotos, die sie auf die Schnelle im Jammertal gemacht hatte, im Internet. Dutzende Male wurde dieser Aufruf bisher geteilt: „Also wer vermisst sein Rind, ob nun Kuh oder Ochse, im Jammertal zwischen Mittelmühle und Obernhof?“, fragte sie. Eine Antwort hat sie bis heute leider keine bekommen. Dagmar Schweickert

5 Mehr Kontrollen auf der Schliem: Ein schwerer und tödlicher Motorradunfall auf der B 274 zwischen Katzenelnbogen und Zollhaus (der berüchtigten „Schliem“) hat bei der Diezer Polizei im Jahresverlauf zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, die auf die Gefahren von zu hohem Tempo hinweisen. Die Beamten setzen seitdem auf mehr Kontrolle und vermehrt auf die direkte Ansprache junger Verkehrsteilnehmer, um ein Bewusstsein für das zu hohe Tempo von Zweiradfahrern zu wecken. Denn Mitte Juni des Jahres kostete ein schlimmer Verkehrsunfall zwischen Katzenelnbogen und Zollhaus einen jugendlichen Motorradfahrer das Leben, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 274, der sogenannten Schliem. Drei jugendliche Motorradfahrer befuhren die Strecke in Richtung Zollhaus. Aus noch ungeklärter Ursache verunglückten die drei Jugendlichen auf Höhe der Gemarkung Allendorf. Ein Jugendlicher kollidierte hierbei mit einem Lastwagen im Gegenverkehr und starb noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallrekonstruktion musste die B 274 für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Seit diesem schlimmen Unfall hat die Polizei die Kontrollen von Motorradfahrern auf der Schliem deutlich verstärkt. Die Kontrollgruppe Zweiräder hat sich darauf spezialisiert. Außerdem wurde das Projekt 25 intensiviert, das im Westerwaldkreis um 2009/10 entwickelt wurde. Damit will die Diezer Polizei gezielt Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 25 Jahren ansprechen. Mit Flyern, Plakaten und Besuchen in den Schulen soll bei der Zielgruppe eine Betroffenheit erzeugt werden, wenn es um zu hohe Geschwindigkeiten und Leichtsinn und Waghalsigkeit im Straßenverkehr geht. Zum Einsatz kommen auch Rettungskräfte und Sachverständige, die den jungen Leuten von Unfällen berichten werden.