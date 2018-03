26. Männerballett-Festival des CCO: Tänzer bauten tolle menschliche Pyramiden

Das 26. Männerballett-Festival des Carneval-Comités Oberlahnstein war offenbar wieder das Fastnachtsereignis für die Damen, die nahezu das gesamte Publikum bildeten. Das verwunderte nicht, denn wo sonst können so viele Männerbeine in Tanzbewegungen bewundert werden.

Foto: Norbert Schmiedel 2 von 8 Lahno-Rhenania Laura I. und Olga Orange waren auf der Lahnsteiner Narrenbühne ein Herz und eine Seele. Foto: nos 3 von 8 Ganz Paris träumt von der Liebe, aber in Lahnstein lassen tanzende Männerscharen die Narrenherzen höher schlagen: Mit Westerwälder Schwung legen die Mozarellas aus Ransbach-Baumbach einen Cancan aufs Parkett. Fotos: Norbert Schmiedel Foto: nos 4 von 8 Der Niederlahnsteiner Carneval-Verein ging mit seiner „Nacht im griechischen Museum“ in den kunstvoll-närrischen Wettkampf um die ersten Plätze. Foto: nos 5 von 8 Von den tanzwütigen Männern auf der Bühne waren vor allem auch die bunt kostümierten Damen in der Oberlahnsteiner Narrhalla restlos begeistert. Foto: nos 6 von 8 Sie versuchten, das Geheimnis um das Grab Ramses II. zu lüften: Die Bordsteinschwälbchen aus Langendernbach errangen mit 7 mal 10 Punkten der Jury den ersten Platz des 26. Männerballett-Festivals. Foto: nos 7 von 8 American Football ist wirklich ein harter Sport, der aber auch seine weichen „weiblichen“ Züge hat: hier dargestellt von der Gruppe „Kirmes und Karneval“ aus Kobern-Gondorf. Foto: nos » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die richtige Beste-Stimmung-Injektion verpasste die Gruppe Bunkerbeat zum Beginn der großen Bühnenshow, die dann von Olga Orange von den Rosa Wölkchen des Hessischen Fernsehens mit viel Witz und Humor moderiert wurde. Mit der Bemerkung „Ich bin 29 Jahre“, flunkerte sie über ihr Alter, erntete stürmischen Applaus, schob dann aber nach „auf der Bühne“. Wie Frauen für männlichen oder weiblichen Nachwuchs sorgen können, wusste sie sehr genau: „Wenn Du Fanta trinkst, wird es ein Mädchen, mit Cola ein Junge. Meine Mutter muss wohl Mezzomix getrunken haben.“

„Knubbels“ der TRG Rot-Weiß Lahnstein eröffnen Wettbewerb

Die „Knubbels“ der TRG Rot-Weiß Lahnstein hatten den schwierigsten Part, nämlich die erste Aufführung zu bewältigen. Da waren die sieben Jurymitglieder noch zurückhaltend mit der Punktvergabe, denn es sollten noch 14 weitere Gruppen auftreten. Gemeldet waren 16, aber die KCSK Simmerner Käs´cher mussten stark erkältet das Bett hüten. Das Publikum wünschte ihnen mit ihrem Beifall beste Genesung. Olga hampelte nicht lange rum, Schlag auf Schlag kündigte sie eine Gruppe nach der anderen an, händigte Teilnahmeurkunden und Getränkegutscheine sowie und für mehrfache Teilnahme auch Pokale aus. Was das Publikum zu sehen bekam, war eine Show, die von schnellen Tanzschritten lebte, von waghalsigen Turmbauten, wie es sie fast nur beim Männerballett geben kann, von großartigen farbenprächtigen Kostümen und von Musik aller Stilrichtungen. Die Figuren kamen als Spacemen aus dem Weltall wie die Stormtrooper der FOHR Dancer aus Ötzingen. Die Vulkanelfen aus Niederzissen entstiegen ihren Gräbern und tanzten des Mitternachts auf dem Friedhof, die Tänzer des Niederlahnsteiner Carnevalsvereins (NCV) wiederum geisterten nachts im griechischen Museum umher. Mit den Lahnsteinern begann mit Startnummer 9 die spannende Phase des Festivals. Die NCVler erzielten bis dahin das beste Ergebnis, aber die Konkurrenz legte kräftig nach.

Die Bauarbeiter des Männerballetts Senheim eroberten den Platz direkt hinter ihnen. Diesen zweiten Platz machten ihnen dann die Asseler Schneeflöckchen mit 5 mal 10 und 2 mal 9,9 Punkten streitig. Sollten sie den zweiten Platz halten können? Nein, denn die größte Gruppe, die Johannishöfer aus Mendig, waren so bezaubernd in ihrer magischen Welt, dass die Jury ihr 6 mal 10 und 1 mal 9,9 Punkte zugestand. Da war zu erkennen, dass die Jury noch auf die letzte Gruppe wartete, nämlich auf die aus ihren bisher 21 Teilnahmen sehr gut bekannten Bordsteinschwälbchen aus Langendernbach. Das hat gepasst, mit ihrem Auftritt um das Geheimnis um das Grab Ramses II. erzielten sie die Spitzenbewertung 7 mal 10 Punkte. Damit hatten sie sich den 1. Platz gesichert. Das hieß aber nicht, dass die anderen Teilnehmer weniger schön anzusehen waren. Stets war die Mühe erkennbar, die sich die Gruppen mit ihren Kostümen gemacht hatten. Das MBO-Männerballett etwa verband Rettungsschwimmen und Tanzen miteinander, eine tolle Idee. Harten American Football mit großem Körpereinsatz spielte die Gruppe Ki Ka (Kirmes und Karneval), nahm aber dann sportlich fair seine Cheerleader in die Mitte.

NCR Blau-Gold Rheinbach tanzte zu „Sister Act“ und Queen

Zu Musicalmusik zu tanzen, muss schon gekonnt sein. Der NCR „Blau-Gold“ aus Rheinbach fand die richtige Choreografie zu Sister Act und auch Queen, die Rude Hähner aus Koblenz-Arenberg als Cowboys und Cowgirls fühlten sich im Westernsaloon wohler. Die Choreografien der Gruppen konnten unterschiedlicher nicht sein. Die Mozarellos aus Ransbach-Baumbach liebten den klassischen Cancan in schönen rot-schwarzen Rüschenkleidern, die Swinging Woodlegs hatten sich in Gardeoffiziere verwandelt, beide aber legten Wert auf klassisches Ballett. Der NCR Blau-Gold hatte Fritz mit 68 Jahren als ältesten Teilnehmer in seiner Mitte, was die Festivalleitung um Stefanie-Muno-Meier und Hans Georg Meier honorierte. Die Johannishöfer als die größte Gruppe hingegen bauten Türme und Pyramiden so hoch, dass der Mann auf der Spitze Scheinwerferlampen hätte wechseln können. Das war so waghalsig, dass das Publikum den Atem anhielt. Die Nummer brachte ihnen 6 mal 10 und 1 mal 9,9 Punkte ein: Platz 2, auch bei der Bewertung der Kostüme. Die Bordsteinschwälbchen räumten in allen Kategorien den 1. Platz ab: Gesamteindruck, karnevalistische Wirkung und Kostüme waren spitze.

Die Swinging Woodlegs waren die schwerste Gruppe

Es gab auch interessante Wertungen außerhalb des Ballettgeschehens: Das höchste Gewicht hatten die Swinging Woodlegs mit durchschnittlich 105 Kilogramm. Die weiteste Anreise mit rund 160 Kilometern mussten die Asseler Schneeflöckchen überwinden. Alles das zusammen machte das Männerballett-Festival aus, bei dem einige Fanclubs ihre Matadoren lauthals unterstützten. Die Stimmung war von Anfang an auf einem sehr hohen Level und blieb so, bis Olga Orange schließlich den Schlusspunkt setzte.

