Einzelhandel in Lahnstein ist schwierig, aber möglich [mit Video]

Es gibt ihn noch, den Einzelhandel in Lahnstein. Die Geschäfte in der Burgstraße, in der Hochstraße und Adolfstraße und auf der anderen Lahnseite in der Brücken- und Bahnhofstraße werden jedoch immer weniger.

Die wenigen verbliebenen Geschäfte in Lahnsteins Innenstadt sind bekannt, setzen auf Qualität und gute Beratung. Trotzdem wünschen sich alle, dass die Innenstadt, wie hier die Burgstraße, die im unteren Bereich noch einen einladenden Eindruck macht, wieder stärker belebt wird. Dabei wird auch die Unterstützung der Stadt gefordert. Foto: Karin Kring

Läden öffnen und schließen wieder. Wobei die Tendenz seit einigen Jahren immer mehr dahin geht, dass letztlich ein großes Schild im Schaufenster hängt, auf dem steht "Zu vermieten!". Interessenten? Meist Fehlanzeige. Zu klein, zu wenig attraktiv seien die Ladenlokale (so steht es übrigens schon im "Einzelhandelskonzept", das die Stadt 2009 erstellen ließ). Und wo kaum noch Geschäfte sind, die Menschen in die Stadt locken, wo ein Einkaufsbummel sich auf wenige Meter einer Fußgängerzone beschränken muss, wo das heute so beliebte Shopping-Erlebnis fehlt, da wagt auch kaum jemand noch eine Neueröffnung. Und die wenigen Geschäfte, die noch da sind? Die RLZ hörte sich um, sammelte Meinungen.

"Eher weniger gut", antwortet Reingard Emmel, Inhaberin von Namado Moden, auf die direkte Frage, wie es denn so läuft. "Aber was soll ich tun? Den Leuten verbieten, nach Koblenz zu fahren oder im Internet zu bestellen? Das Internet ist ein Grund für das Sterben des Einzelhandels", ist die Geschäftsfrau, die sich mit Schmuckdesign ein zweites Standbein geschaffen hat, sicher. Ihr Modegeschäft hat sie im März 2013 übernommen. Seither beobachtet sie, wie die Burgstraße langsam ausstirbt. "Schauen Sie sich doch einmal um: In ganz Lahnstein gibt es noch nicht einmal ein Café, das sonntags geöffnet hat."

Das größte Problem aber sieht sie im Kaufverhalten: Alles muss billig, alles muss schnell da sein, man kauft im Internet. Wie also wird Lahnsteins Innenstadt im Jahr 2030 aussehen? "Wenn die Bevölkerung nicht umdenkt, und ihr Kaufverhalten ändert, dann stehen wir nur noch vor zugeklebten Schaufenstern und steuern eine tote Stadt an. Jeder sollte sich überlegen, ob er das will."

Andererseits sieht sie aber auch die Stadt in der Pflicht, die daran arbeiten solle, dass die Leerstände gefüllt werden. Die Stadt müsse den Kontakt zwischen Vermietern und Interessenten herstellen. Man könnte vielleicht ein Outlet in die Stadt holen. Es gibt genug kleine Outlets, die infrage kämen. Aber das muss die Stadtverwaltung machen."

Vermutlich das älteste in der Burgstraße ansässige Geschäft ist das Mode- und Dessoushaus Krämer, das bereits 1949 eröffnet wurde. Irene Engel hat es 1973 von ihrer Mutter übernommen, inzwischen arbeitet bereits ihre Tochter Stephanie mit. "Die leer stehenden Läden müssen wieder mit guten Geschäften gefüllt werden", ist ihr Wunsch für die Lahnsteiner Innenstadt. Das habe sie bereits vor Jahren als Mitglied in der Werbegemeinschaft Lahnstein aktiv angesprochen, inzwischen aber die Mitarbeit dort aufgegeben. "Wir brauchen einen guten Branchenmix, der auch Dinge des täglichen Bedarfs anbietet. Bäcker, Metzger, all dies fehlt hier in der Innenstadt." Dabei wünscht auch sie sich Unterstützung vonseiten der Stadtverwaltung. "Man muss die Ladenlokale richtig vermieten, den Vermietern dabei helfen", meint sie. Es gebe für jede Branche Fachzeitschriften, es gebe sehr viele Online-Portale, in denen Filialisten und Investoren nach Ladenlokalen suchen. All dies gelte es zu nutzen.

Aus ihrer eigenen jahrzehntelangen Erfahrung als Geschäftsfrau ist sie sicher, "wenn man sich richtig bemüht, die richtige Ware hat und dazu noch die Beratung stimmt, dann läuft das Geschäft auch."

Fida Houssain-Crenz, Fashion-House in der Hochstraße, führt bereits seit 1990 gemeinsam mit seiner Frau sein Geschäft in Lahnstein. Anfangs waren es zwei Läden in der Hochstraße, jetzt ist es nur noch ein Standort, dafür hat er das Schuhgeschäft gleich nebenan übernommen. Seine weiteren Filialen in Bad Ems und Bendorf allerdings hat der Pakistani geschlossen. Hier wie dort dasselbe Problem: Aussterbende Innenstädte, kaum Kunden. "Man muss die Leute reinbringen in die Stadt, man muss Veranstaltungen machen, Märkte, und jeden ersten Sonntag im Monat sollte verkaufsoffen sein", so das Rezept des Ehepaars. Denn zum Beispiel beim Hexenmarkt im Herbst strömen Tausende Besucher in die Stadt, genießen die Marktatmosphäre und kaufen auch in den Geschäften. "Flohmärkte, Auto-Ausstellungen und anderes, dann kommen auch die Leute", sagt Houssain-Crenz.

Was fehlt in der Innenstadt, seien Bäcker und Metzger, ein Lottoladen vielleicht, Geschäfte für den täglichen Bedarf, ist sich Angelika Rinneberg, seit acht Jahren Inhaberin von Cleo-Moden sicher. Aber: Fast all dies gab es einmal in der Burgstraße. Trotzdem mussten die Läden nach kurzer Zeit wieder schließen. Das sei das Problem: "Jeder beklagt das fehlende Angebot, aber wenn es da ist, geht niemand dorthin zum Einkaufen", sagt die Geschäftsfrau, die die Innenstadt recht unattraktiv findet, Niederlahnstein sogar "armselig". "Lahnstein müsste wieder attraktiver werden für die Bevölkerung, aber auch für Touristen."

„Jeder beklagt das fehlende Angebot, aber keiner bedient es" – Angelika Rinneberg zum Wunsch der Kunden nach Geschäften, die dann aber keiner besucht. Foto: Karin Kring

Klagen kann sie trotz des Umfeldes nicht. Ihr eigenes Konzept sei durchdacht, setzt auf Damenmode, die es nicht an jeder Ecke gibt, und auch nicht im Internethandel. All dies mit viel Gespür für Mode, für die Zusammenstellung ihrer ganz eigenen Kollektion und einer guten persönlichen Beratung. "Ich habe viele Kundinnen, die auch aus dem Umkreis hierher kommen", sagt sie, eben weil sie ein wenig auf das Besondere setzt. Ein Konzept, das aufgeht, vielleicht Beispiel für andere sein könnte. Eines beweisen Angelika Rinneberg und die wenigen verbliebenen Geschäftsleute mit ihren Konzepten: Der Einzelhandel in Lahnstein mag schwierig sein, aber er ist möglich.

Von unserer Redakteurin Karin Kring