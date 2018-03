Zoff um Entlastungsstraße geht in die nächste Runde

Man darf gespannt sein, wann in der Ortsgemeinde Hamm endlich einmal Ruhe beim Thema Entlastungsstraße einkehrt. Die Beratung der Haushaltszahlen 2012/13 nahm die FDP-Fraktion jedenfalls zum Anlass, das Fass wieder zu öffnen. Sie beantragte, die Mittel für die Maßnahme zu streichen. Aus Gründen der Sparsamkeit wenden sich die Liberalen nunmehr auch gegen den ersten Abschnitt der Ortskernumfahrung zwischen dem geplanten Kreisel und dem alten Marktplatz. Diesen hatten sie im Gegensatz zum zweiten Teil bisher befürwortet.

Foto: Silvia Patt

Hamm – Man darf gespannt sein, wann in der Ortsgemeinde Hamm endlich einmal Ruhe beim Thema Entlastungsstraße einkehrt. Die Beratung der Haushaltszahlen 2012/13 nahm die FDP-Fraktion jedenfalls zum Anlass, das Fass wieder zu öffnen. Sie beantragte, die Mittel für die Maßnahme zu streichen. Aus Gründen der Sparsamkeit wenden sich die Liberalen nunmehr auch gegen den ersten Abschnitt der Ortskernumfahrung zwischen dem geplanten Kreisel und dem alten Marktplatz. Diesen hatten sie im Gegensatz zum zweiten Teil bisher befürwortet.



Man habe sich aufgrund der anhaltenden Steuererhöhungen neu positioniert, begründete Fraktionssprecher Detlef Klein. Außerdem sei dieses Jahr ohnehin nicht mit Förderung aus Mainz zu rechnen. Die Ratskollegen der anderen Fraktionen hörten das mit einer gewissen Fassungslosigkeit. „Wir brauchen diese Straße zur Entlastung der Bevölkerung“, erinnerte SPD-Vorsitzender Wolfgang Fricke. Er und Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen forderten Klein auf, seine Informationsquelle bezüglich der Landeszuschüsse offenzulegen.

„Zu der Straße gibt es so viele Beschlüsse, dass diese Grundsatzdiskussionen nicht mehr geführt werden dürften. Das muss auch die FDP mal zur Kenntnis nehmen“, ärgerte sich Uli Paul (CDU). „Wir wissen nicht, was die FDP will und lehnen den Antrag daher ab“, befand lapidar Franz Rohringer (FWG). Außer den Vertretern der FDP stimmte dann erwartungsgemäß auch niemand für deren Anliegen.

In der eigentlichen Haushaltsberatung ging die Debatte aber dann weiter. Detlef Klein warf dem Rest Rates insgesamt mangelnden Sparwillen vor: „Das Geld des Steuerzahlers auszugeben ist ja einfach!“ In immer schnellerer Folge würden die Steuern erhöht, für 2013 sei das erneut für Grund- und Gewerbesteuer geplant. Außerdem sehe der Etat neue Schulden vor.

„Der Haushalt besteht überwiegend aus Pflichtaufgaben“, erinnerte Bettina Merz, und die Bürger und Vereine müssten leider wegen des Entschuldungsfonds belastet werden. „Das ist uns alles nicht leicht gefallen.“ Wolfgang Fricke betonte, dass der Haushalt durch Verzicht auf Baumaßnahmen nicht zu retten sei. „Sollen wir denn gar nicht mehr investieren?“, fragte er, während Franz Rohringer in dieselbe Kerbe schlug: „Brauchen wir keinen Kreisel? Lassen wir Schützenplatz und -straße so liegen?“

Mit den Stimmen von SPD, CDU und FWG wurde der Doppelhaushalt 2012/13 mit großer Mehrheit verabschiedet. Nur die FDP stimmte mit Nein. Mit der Einschätzung, dass die Zahlen unerfreulich sind, steht sie allerdings nicht allein da. In der Tat werden dieses Jahr neue Kredite von 469 000 Euro aufgenommen. Die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde steigt damit zum Jahresende auf fast 7,8 Millionen Euro. 3,7 Millionen davon sind Liquiditätskredite, vergleichbar mit der Überziehung des Girokontos, um laufende Ausgaben zu decken.

Dabei steigen die Einnahmen in Hamm durch die Steuererhöhungen und die günstige wirtschaftliche Entwicklung dieses Jahr stark an. Wegen der höheren Steuerkraftmesszahl sind allerdings auch bedeutend höhere Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde zu entrichten. Unter dem Strich soll der Ort mit lediglich 63 500 Euro seine laufenden Kosten bedienen. Im vergangenen Jahr standen dafür 289 000 Euro zur Verfügung. Das Ergebnis: Im Finanzplan klafft ein Loch von über einer halben Million Euro. Silvia Patt