Zeugnisse an der BBS Betzdorf: Ein Meilenstein auf dem Weg durchs Leben

174 junge Menschen haben einen großen Schritt ins Berufsleben getan. Gestern erhielten die Absolventen der Winterprüfung der IHK während einer Feierstunde in der BBS Betzdorf-Kirchen die IHK-Zeugnisse und die Berufsschulzeugnisse. Die Abschlüsse erlangten sie an der BBS Betzdorf-Kirchen und Wissen.

Insgesamt 174 junge Menschen erhielten gestern die Abschlusszeugnisse der IHK und Berufsschule. Überreicht wurden sie während einer Feierstunde in der BBS Betzdorf-Kirchen. Vorne in der Mitte von links: Reinhold Krämer (Leiter BBS Wissen), Michael Schimmel (Leiter BBS Betzdorf-Kirchen), IHK-Beirat Christoph Böhmer und Oliver Rohrbach (Regionalgeschäftsführer IHK im Kreis Altenkirchen).

Oberstudiendirektor Michael Schimmel (Leiter BBS Betzdorf-Kirchen) begrüßte neben den Absolventen auch Reinhold Krämer (Leiter BBS Wissen), Oliver Rohrbach (Geschäftsführer der IHK im Kreis Altenkirchen) sowie Christoph Böhmer (Beirat der IHK Altenkirchen und Geschäftsführer von Maschinenbau Böhmer in Steinebach), der eine Ansprache hielt. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der Lehrerband Paedpur, die sich aus Lehrern einiger benachbarter Berufsbildenden Schulen zusammensetzt.

Schimmel wies in seinem Grußwort auf das Erfolgsmodell der dualen Ausbildung hin. Die berufliche und akademische Bildung bezeichnete Schimmel als gleichwertig. Er verwies auch darauf, dass die Schüler Abschlüsse in 21 verschiedenen Ausbildungsberufen erlangt hätten. Der Tag der Zeugnisübergabe sei für die Absolventen ein Endpunkt und nun eine solide Basis für den Einstieg ins Berufsleben. Doch es gelte, sich stets weiter zu entwickeln. Im Kreis sieht Schimmel vielfältige Berufsmöglichkeiten. „Sie sind hier die gesuchten Fachkräfte.“ Die Zeugnisse seien ein Meilenstein auf dem Weg durchs Leben.

Christoph Böhmer als IHK-Beiratsvorsitzender und Unternehmer erwähnte in seiner Ansprache, dass er vor 41 Jahren selbst Schüler der BBS gewesen sei. In seinem Unternehmen habe er bereits rund 100 Menschen in den Beruf geführt. Auch Böhmer bezeichnet die duale Ausbildung als ein Erfolgsmodell, um das uns die Welt beneide. Zu den Absolventen sagte er, dass „ausgebildete Fachkräfte im Kreis Altenkirchen exzellente Karrierechancen haben“. Firmen wollten weiter Arbeitsplätze schaffen.

Die IHK-Ausbildung nennt Böhmer „anspruchsvoll, qualitativ hochwertig und vielseitig“. Das zeige auch das breite Spektrum an Ausbildungsberufen. Der Dank von Böhmer galt den Schulen und Unternehmen, wo Teile der Abschlussprüfungen durchgeführt wurden sowie den über 80 Personen, die allein im Kreis Altenkirchen als ehrenamtliche Prüfer im Einsatz waren.

