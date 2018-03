Yasar I. (Öztürk) regiert Elkenroths Narren

Aus unserem Archiv

Elkenroth

„Aus dem Reich der Osmanen komme ich her – jetzt bin ich ein Elger, da freu‘ ich mich sehr!“ So stellte sich Prinz Yasar I. (Öztürk) den Elkenrother Narren vor. Der Jungmännerverein Elkenroth (JVE) hat am Samstag seine Tollität für die neue Session inthronisiert und somit den Startschuss für die fünfte Jahreszeit gegeben. Die kleinen Narren werden diesmal von einem Dreigestirn regiert: Kinderprinz David I. aus dem Hause Kaiser hält das Zepter in der Hand, zur Seite stehen ihm Bauer Linus (Zöller) und Timon Panzer als Jungfrau Timonia.