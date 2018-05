Workshop zur interkommunalen Kommunikation: Die Schätze der Landschaft im Blick

Dieser Tag übertraf alle Erwartungen: Rund 50 kleine und große Menschen fanden sich trotz des heißen Wetters zum ersten Workshop rund um Heimat und Kultur zusammen, zu dem die Dörfer Werkhausen und Weyerbusch in Kooperation mit der Hasselbacher Stiftung „im Tal“ eingeladen hatten.

„Mission Heimat“: Überwältigenden Zulauf erfuhr das Modellprojekt zur interkommunalen Kommunikation, zu dem die Ortsgemeinden Weyerbusch und Werkhausen sowie die Stiftung „im Tal“ eingeladen hatten.

Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Zunächst wanderten die erwartungsfrohen Teilnehmer in drei Gruppen durch Landschaft und Skulpturenpark und hatten dabei Gelegenheit zum intensiven Austausch über Fragestellungen wie „Welchen Schatz gilt es landschaftlich, gesellschaftlich oder kulturell zu heben?“, „Wie können vorhandene Potenziale und Talente genutzt werden?“ oder auch „Was wünschen wir uns für die nächste Generation?“

Die Steuerungsgruppe aus den Ortsbürgermeistern Dietmar Winhold und Otmar Orfgen, Kim Wortelkamp als Vertreter des „Tal“, Tourismusberater Dr. Peter Zimmer und Rebecca Seuser von der Verbandsgemeinde Altenkirchen unterstützten die Ideenfindung dabei nach Kräften. Auch der zweite Beigeordnete der VG Altenkirchen, Rainer Düngen, und Sebastian Dürr vom Leader-Förderprogramm der Europäischen Union standen später beratend zur Seite. In einer Abschlussrunde konnten dann schon erste Eindrücke und Visionen fixiert werden. Wortelkamp und Zimmer sprachen im Namen der Verantwortlichen von einem atmosphärisch sehr angenehmen Tag, der den Teilnehmern noch einmal ganz unbekannte, überraschende Seiten der eigenen Dorfumgebung aufgezeigt habe. „Besonders gefreut hat uns, dass es ein Bewusstsein für die Qualität gibt, die wir hier haben. Der Wunsch, die Stärken der Landschaft und der Dorfgemeinschaft zu erhalten, erfolgt nicht aus der Notlage oder der Unzufriedenheit heraus.“ Dennoch seien einige Bedürfnisse formuliert worden, darunter die Breitbandversorgung, besserer Handyempfang oder die Einrichtung eines Sammeltaxis. Auch der Wunsch nach mehr Wohnraum, nach Gemeinschaftsgärten oder einer in der Freizeit nutzbaren Wasserfläche wurde geäußert.

Kim Wortelkamp unterstrich die Wichtigkeit einer guten Vernetzung mit der Ausstellungsfläche „im Tal“ sowohl in kommunikativer als auch in gestalterischer Hinsicht. Der zweite Workshop am 25. Mai wird sich dieser Thematik schwerpunktmäßig widmen. Die Steuerungsgruppe würde sich freuen, wenn das erfolgreich gestartete Modellprojekt zur interkommunalen Kommunikation auch weiterhin so guten Zuspruch erfahren würde.

Von unserer Mitarbeiterin Julia Hilgeroth-Buchner