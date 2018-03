Wochennachlese von Markus Kratzer: "Zwischen den Jahren" kann sich ganz schön ziehen

Eigentlich hat das neue Jahr ja noch gar nicht so richtig angefangen. Das merkt man besonders deutlich im Redaktionsalltag. Wenn, ja wenn da nicht das erste Sturmtief „Burglind“ gewesen wäre.

Bei Selbach weckt das Resultat einer zerstörerischen Windböe Erinnerungen an große Orkane wie Wiebke (1990) und Lothar (1999).

Foto: Elmar Hering

Hoffen auf Montag: Viele Berufstätige nutzen die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, um einfach mal auszuspannen oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Das ist auch in unserer Redaktion nicht anders. Doch wenn dann auch noch der Neujahrstag die erste Arbeitswoche verkürzt, „überbrückt“ so mancher auch diese Zeit, um seinen Urlaub zu verlängern. Nicht nur in der Redaktion. Und, was soll ich Ihnen sagen: „Zwischen den Jahren“ kann sich ganz schön ziehen. Das merken die Kollegen bei fast jedem Thema, das sie anpacken wollen. „Frau X ist noch in Winterurlaub.“ „Herr Y ist erst am 8. Januar wieder da.“ Das gleiche Phänomen beobachten wir in unserem elektronischen Postfach. Während zu „normalen“ Zeiten dort ein überaus großes Mitteilungsbedürfnis vorherrscht, schreckt man jetzt fast schon hoch, wenn eine Mail den Weg dorthin findet. Irgendwie sehnen wir uns alle nach dem journalistischen Jahresanfang: Und der ist hoffentlich am Montag.

Unerwartete Post: Es geht auch anders, wie folgende Geschichte belegt. Zum 1. Januar wurde die Mehrwertsteuer in Deutschland 50 Jahre alt. Für unsere Redaktion ein Anlass, sich mal umzuhören, wie man im Kreis dazu steht, ob man vielleicht sogar noch Erinnerungen an den Start der Steuer im Jahr 1968 hat. Telefonisch war IHK-Regionlgeschäftsführer Oliver Rohrbach nicht zu erreichen, also bat ich per Mail um eine Stellungnahme. Prompt kam die automatische Antwort mit dem Hinweis – Sie werden es ahnen: Weihnachtsurlaub. Womit ich nicht gerechnet hatte: Kurz vor Silvester kam, sozusagen aus dem Urlaubs-Off eine Mail mit einer dezidierten Stellungnahme des Wirtschaftsfachmanns zum Thema Mehrwertsteuer, die dann auch noch aktuell ihren Weg in die erste RZ-Ausgabe des neuen Jahres fand. Auch wenn ich weit davon entfernt bin, dies nun als leuchtendes Beispiel hinzustellen, zumal ich auch jemand bin, der im Urlaub sein Smartphone nicht immer in der gebührenden Reichweite positioniert: Danke, Herr Rohrbach.

Stürmische Zeiten: Manche Themen wehen einem sozusagen automatisch auf den Schreibtisch, ohne dass man zum Telefonhörer greifen oder den Mail-eingang checken muss. „Burglind“ war in dieser Woche so ein Beispiel. Die Bilanz des Sturmtiefs am Mittwoch fällt dabei im Kreis sehr unterschiedlich aus. Im Großen und Ganzen blieb es bei begrenzten Schäden und Behinderungen durch einzelne umgestürzte Bäume. Aber: Manche Orkanböe wütete auch großflächig. In Selbach zum Beispiel, in der Verlängerung der Rottfeldstraße am Friedhof, knickten auf einer Fläche von mehreren Fußballfeldern die Fichten reihenweise um. Der Regen der vergangenen Wochen hatte den Boden so aufgeweicht, dass die Bäume keinen Halt mehr fanden. Die Redaktion der Rhein-Zeitung wünscht Ihnen im neuen Jahr stets die nötige Standfestigkeit und uns allen möglichst wenige Wetterkapriolen.