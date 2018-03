Wissens Stadtchef im Interview: Bürgernähe macht Freude

Wir schauen zurück auf 2017 – für viele Menschen im Kreis hat dieses Jahr berufliche und private Neuerungen, Überraschungen und Umwälzungen mit sich gebracht, ebenso Momente der Trauer und Momente des Glücks. Mehrere Kommunalpolitiker wagten den Neustart, einer davon ist Wissens neuer Stadtbürgermeister Berno Neuhoff. Im RZ-Interview möchte er aber nicht nur zurück schauen, sondern auch nach vorne, denn es gibt drängende Aufgaben zu lösen.

Berno Neuhoff (48) ist mit seinen ersten Monaten als ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Wissen zufrieden.

Foto: Elmar Hering

Herr Neuhoff, Sie sind seit Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Stand das Amt des Stadtbürgermeisters sozusagen auf Ihrer To-do-Liste?

Nein, das war in meiner persönlichen Lebensplanung nicht vorgesehen. Aber die Entscheidung war richtig. Es macht mir Spaß.

Trotzdem. Pro Arbeitswoche drei Werktage bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen, zwei Tage im Stadtbüro in Wissen; besteht da nicht die Gefahr, sich zu zerreißen?

Am Anfang hatte ich ein wenig Bammel vor dieser großen inneren Herausforderung. Schließlich kann man eine Stadt wie Wissen nicht nebenbei leiten, vergleichend spreche ich gerne von einem mittelständischen Betrieb mit 8700 Mitarbeitern. Aber das Pendeln zwischen Beruf und Ehrenamt hat sich eingespielt; ich kann da ganz gut trennen. Man muss halt klare Prioritäten setzen. Und wie gesagt, die Aufgabe als Stadtbürgermeister macht mir Spaß.

Was genau bereitet Ihnen Freude in dieser Funktion?

Es ist die Bürgernähe. Der direkte Dialog, das liegt mir. Ein Instrument ist die von mir vor der Wahl angebotene Bürgerwerkstatt. Es hat mich riesig gefreut, wie viele Menschen sich zum Thema Marktplatz und Kirchplatz zu Wort gemeldet haben. Und auch die Bürgerfahrt in den Rhein-Neckar-Kreis, um nach Beispielen für die Gestaltung der Steinbuschanlage Ausschau zu halten, war ein Erfolg.

Das klingt, als wäre alles eitel Sonnenschein

Nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe in dem halben Jahr schon eine Ahnung davon bekommen, dass an dem Ehrenamt unheimlich viel Arbeit hängt.

Arbeit, die Sie nicht alleine bewältigen müssen, oder?

Zum Glück kann ich mich auf ein gut eingespieltes und erfahrenes Team von Beigeordneten stützen. Ansonsten wäre zum Beispiel die Vielzahl an Terminen gar nicht zu schaffen. Dafür bin ich sehr dankbar. Außerdem hat mir die Stellenausschreibung für das Stadtbüro mit Carina Schuhen eine überaus fähige Teilzeitkraft beschert. Nicht zu vergessen, die Verwaltung. Die Unterstützung durch einzelne Mitarbeiter und durch Bürgermeister Michael Wagener hilft enorm. Deshalb ist die Nähe meines Büros zum Rathaus so wichtig. Und mein Dank gilt den Mitgliedern des Stadtrates und der Ausschüsse. In den vergangenen Monaten haben sie ein wirklich starkes Pensum absolviert.

Sind Sie denn mit dem Verlauf des ersten halben Jahres zufrieden?

Ja, bin ich. Bei Wahlversprechen wie den Bürgerwerkstätten habe ich Wort gehalten, und arbeitsmäßig sind wir vorangekommen. Erste Weichen sind gestellt. Andererseits schmerzt es, wenn man in den ersten Monaten als Stadtbürgermeister auch Steuererhöhungen und mögliche Enteignungen auf den Weg bringen muss.

Gab es Unerwartetes?

Ja, bestimmt, auch wenn es im Normalfall die ganz alltäglichen Anliegen sind, mit denen sich die Bürger an mich wenden, von der Parkplatzsituation bis zur ausgefallenen Straßenlaterne. Einmal jedoch rief mich ein Familienvater an, der in Geldproblemen steckte. Ich konnte ihm helfen, eine Lösung zu finden. Will sagen: Man lernt die ganze Bandbreite des Lebens kennen und erfährt viel Positives.

Bei Ihrer Vereidigung Anfang Juli nannten Sie als eines der ersten Betätigungsfelder die Gelage und Belästigungen am Bahnhof. Was ist bisher dort geschehen?

Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sind mir sehr wichtig. Am Bahnhof haben Polizei und Ordnungsamt gemeinsam und intensiv kontrolliert. Ich habe versucht, mit den Leuten dort zu reden, stets erkennbar an meinem blauen T-Shirt mit dem Aufdruck „Stadt Wissen – für Sie unterwegs“. Das WLAN-Netz in der Bahnhofsgalerie ist noch abgeschaltet, im Moment haben wir dort Ruhe. Ich möchte zukünftig, dass Polizei und 'uniformiertes' Ordnungsamt wieder regelmäßig als Fußstreifen auftreten, vor allen Dingen abends. Von Security am Bahnhof halte ich nichts.

Für die Stadt Wissen ist der Straßenausbau ein ganz wichtiges Thema. Was konnten Sie bisher erreichen?

Es gibt, im übertragenen Sinne, verschiedene Baustellen. Nach und nach will die Stadt Wissen ihre Infrastruktur in Ordnung bringen; wir reden da von 40 Straßen. Besonders drängend ist die Problematik in der Hütten- und Eisenstraße. Hier duldet die Erneuerung der maroden Kanalisation keinen Aufschub. Hinzu kommt die schwierige Finanzierung über Anliegerbeiträge. Und als wäre das nicht alles schon genug, haben wir es hier mit einem massiven Altlastenproblem zu tun. Wie in anderen Hüttenstandorten wurde auch in Wissen früher Schlackesand im Straßenbau verwendet. Die Frage jedoch, wie man damit am wirtschaftlichsten umgeht, ist gar nicht so einfach zu beantworten, auch angesichts der derzeitigen Hochkonjunkturphase im Baugewerbe. Ich hoffe da auf Hilfe des Landes, schließlich war das Siegtal früher mal so was wie das 'Ruhrgebiet des Landes'. Vielleicht ist es sinnvoll, in dieser Sache mit den Stadtbürgermeisterkollegen aus Kirchen und Herdorf zu reden.

Und über allem schwebt die Rathausstraße.

Ja. Auch dort müssen wir Kanal und Leitungen neu verlegen, und zwar zentriert in der Mitte, nicht wie jetzt in den Gehwegen. Aber es hängt ja noch viel mehr daran: Welcher Ausbaustandard kommt infrage? Wie wollen wir die Innenstadt gestalten? Wollen wir einen zusätzlichen Lebensmittelhandel – oder auch Wohnungen, Parkplätze, Aufenthaltsflächen und mehr? Wo ist Grunderwerb notwendig? Vieles geht nur in Absprache mit den Anliegern. Ich habe inzwischen mit allen Eigentümern gesprochen, die ihre Gehwege nicht abgeben wollen, auch mit der Bürgerinitiative Rathausstraße. Die Gespräche waren konstruktiv.

Das klingt, als müsste 2018 einiges geschehen, oder?

Ja. Leicht wird das nicht. Aber eines geht nicht: Sich wegducken und keine Verantwortung übernehmen. Zumal wir aus finanziellen Gründen auch daran denken müssen, dass das Förderprogramm Aktives Stadtzentrum 2022 grundsätzlich ausläuft.

Blieb denn 2017 überhaupt Zeit für Visionen der städtischen Entwicklung?

Die Wissener können gar nicht früh genug damit anfangen, über die Zukunft ihrer Stadt nachzudenken. Das Image als ehemaliger Walzwerkstandort ist gefunden, denke ich, Stichwort Industriekultur. Jetzt geht es um das, was ich den 'großen Plan' nennen möchte, um die Frage: Wohin will die Stadt? Mir gefällt der Gedanke einer 'Landwohlfühlstadt'. Da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, wie etwa die alternde Gesellschaft mit barrierefreien Wohnungen und Gehwegen in der Innenstadt, mit belebten Plätzen, Geschäften mit freiem WLAN und einem Markt mit regionalen Produkten. Nicht minder wichtig ist die gute Verkehrsanbindung per Bahn.

Gewählt sind Sie bis 2019. Können Sie schon sagen, wie es dann weitergeht?

Nein. Da habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Aber schon vorher gibt es genug zu tun. Die Stadt hat zwar 22 Millionen Euro Schulden, aber das sind rentierliche Schulden, schließlich wurde dafür in der Vergangenheit manches Großprojekt realisiert. Gleichwohl müssen wir Entwicklungschancen nutzen und Impulse geben, großes Potenzial hat zum Beispiel das zwei bis drei Hektar große Areal der ehemaligen Kistenfabrik. Finanzielle Spielräume gibt es ansonsten keine mehr. Ohne Zuschüsse oder private Investitionen muss vieles Wünschenswerte gestrichen werden. Dennoch können wir uns auf 2019 freuen: Da wird Wissen als Stadt 50 Jahre jung. Ein Grund zum Feiern.

Das Gespräch führte Elmar Hering