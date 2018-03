Winterdienst der Ortsgemeinden im AK-Land ist freiwillig

Und da war er gestern Morgen wieder – der nächste Schnee. Wieder hingen Fahrzeuge an Steigungen fest, wieder war so manche Nebenstraße nur schwer passierbar. Doch wie sieht es eigentlich aus mit der Räumpflicht in den Gemeinden? Wir haben uns einmal umgehört.

Abseits der Bundesstraßen (wie hier in Eichelhardt) kann die Ortsgemeinde eine Räumung veranlassen. Verpflichtet ist sie nicht. Archiv

Foto: Heinz-Günter Augst

Normalerweise sorgt in der Ortsgemeinde Krunkel ein Gemeindearbeiter für schneefreie Wege, Bushaltestellen und Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen. Aus gesundheitlichen Gründen fällt der Gemeindearbeiter allerdings in den nächsten Wochen aus.

Der Krunkeler Gemeindechef Werner Eul ist aber gewappnet. Mit den Worten „Das kriegen wir schon hin“, erklärten sich nämlich spontan zwei Ratsherren bereit, auszuhelfen und vorübergehend die winterlichen Aufgaben des Gemeindearbeiters zu übernehmen. Werner Eul hat auch schon mit Anliegern jener Straßen gesprochen, in denen sich eine Bushaltestelle befindet. Auch die signalisierten spontan Hilfsbereitschaft und wollen einfach eine Schippe zulegen, den Schnee nicht nur vom Bürgersteig vor ihrer eigenen Haustür, sondern auch entlang der Bushaltestelle wegschaufeln, damit beispielsweise die Schulkinder gefahrlos in den Bus ein- oder aussteigen können.

Wie ist eigentlich der Winterdienst in Gemeinden abseits der Bundes- und Landesstraßen geregelt? Sind die schnee- und eisfreien Straßen und Wege in den Ortsgemeinden eine Selbstverständlichkeit? „Nein“, sagt ganz klar der Leiter des Bauhofes der Verbandsgemeinde Altenkirchen, Hubert Utsch. Denn prinzipiell seien die Bürger in der Pflicht, auf Gemeindestraßen Schnee zu räumen und zu streuen.

„Der Räumdienst, den eine Gemeinde erbringt, ist eine freiwillige Leistung“, gibt Utsch zu verstehen. Ausnahmen seien beispielsweise Straßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen oder solche, die eine Gefahrenstelle bergen.

Dort, wo die Gemeinden, wie Krunkel auch, einen Winterdienst erfüllen, seien oftmals Gemeindearbeiter, beauftragte Unternehmen und hier und da auch Ehrenamtliche im Einsatz, um für freie Straßen und Wege zu sorgen. Auch die Fahrzeuge der Bauhöfe werden von einigen Gemeinden angefordert. In der VG Altenkirchen sorgen die Männer des Bauhofs in 15 Ortschaften für den Winterdienst. Ab 4 Uhr morgens sind sie unterwegs mit drei Großfahrzeugen für die Straßen, mit Traktoren für die Geh- und Radwege und mit einer sechs Mann starken Fußtruppe. Ihr Einsatzradius reicht vom Park & Ride-Platz in Ingelbach bis zum Kindergarten in Kircheib.

In einigen Dörfern wird sich die Arbeit auch geteilt. „In Weyerbusch befreien wir die Straßen und die Gemeinde die Fußwege von Schnee und Eis“, berichtet Utsch. Damit der Winterdienst reibungslos funktioniert, arbeiten die Mitarbeiter des Bauhofes in zwei Schichten. Außerdem haben sie sich bereit erklärt, bei winterlichen Verhältnissen ihren Urlaub zu unterbrechen.

Das wird ihnen nicht immer gedankt. Da gibt es Bürger, die den Räumfahrzeugen Schneebälle hinterherwerfen, weil sie sich von ihnen aufgehalten oder gestört fühlen. Andere, so berichtete es vor Kurzem die Flammersfelder Ortsbürgermeisterin Hella Becker, schippen einfach den Schnee vom Straßenrand wieder zurück auf die Fahrbahn.

In Pleckhausen etwa musste Ortsbürgermeister Alois Eul an die Anwohner appellieren, ihre Autos so zu parken, dass sie die Durchfahrt der Räumfahrzeuge nicht erschweren oder gar unmöglich machen. „Nicht nur der Winterdienst wird behindert, sondern in Notfällen auch der Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes“, gibt Eul zu bedenken.

Aber es gibt auch Bürger, die froh sind, dass die Männer des Bauhofs für freie und sichere Fahrt sorgen. Und dies bringen sie mit netten Gesten zum Ausdruck. „Hier und da wird uns eine Tasse Kaffee angeboten oder eine Tafel Schokolade mit auf den Weg gegeben“, berichtet Hubert Utsch.

Von unserer Reporterin Beate Christ