Willroth schreibt offenen Brief zur Fusion: "Geografischen Fehler korrigieren"

Seitdem klar ist, dass sich die Verbandsgemeinde (VG) Flammersfeld einen Fusionspartner suchen muss (die RZ berichtete), herrscht Unruhe.

In welche Richtung es für die Verbandsgemeinde Flammersfeld gehen soll, darin sind sich die Ortsgemeinden nicht einig.

Während die Verwaltung mit Ottmar Fuchs an der Spitze für ein besonnenes Vorgehen wirbt und Gespräche mit allen potenziellen "Heiratskandidaten" führt, gibt es in einigen Ortsgemeinden eine klar gewünschte Marschrichtung.

Erst in der vergangenen Sitzung des Flammersfelder Gemeinderates sprachen sich die Mitglieder gegen eine Fusion mit einer VG aus dem Kreis Neuwied aus. "Die Ortsgemeinde Flammersfeld möchte eine freiwillige Fusion mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen", setzten die Ratsmitglieder ein deutliches Zeichen.

In Willroth ist die Stimmung dagegen ganz anders. In einem offenen Brief zur Kommunal- und Verwaltungsreform betont die Gemeinde, dass "für die Gemeinden im Süden der Verbandsgemeinde Flammersfeld die geografische, infrastrukturelle und emotionale Bindung an den Kreis Neuwied ausgesprochen hoch ist". Dies zeige sich in zahlreichen Beispielen und bürgerschaftlichen Engagements in Vereinen und Einrichtungen. Aus diesem Grund ist der Willrother Gemeinderat der Ansicht, dass eine Fusion mit einer VG aus dem Kreis Neuwied naheliegend ist.

Die bereits ins Feld geführten möglichen negativen Auswirkungen einer kreisübergreifenden Fusion oder gar einer Splittung der VG Flammersfeld schrecken die Willrother keineswegs. "Sicherlich würden einige Herausforderungen innerhalb des Landkreises leichter zu lösen sein als bei einem Wechsel in einen anderen Kreis. Solche Anstrengungen dennoch zu betrachten bedeutet aber, die einmalige Möglichkeit der Korrektur eines geografischen Fehlers und die damit verbundene Chance für die Region zu nutzen", heißt es in dem Schreiben.

Eine Fokussierung auf die VG Altenkirchen als Fusionspartner hält der Gemeinderat nicht für zielführend. Stattdessen soll auch eine Ausgliederung einzelner Gemeinden kein Tabuthema sein.

Kritik wird zudem daran geübt, dass es die Verwaltung aktuell dabei belässt, in den einzelnen Räten der Ortsgemeinden über den Sachstand der Gebietsreform zu informieren. Die Erfragung des Bürgerwillens sei nicht vorgesehen. Deshalb geht die Gemeindespitze in die Offensive. "Die Ortsgemeinde Willroth möchte allen Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit einräumen, in einer Bürgerversammlung am 3. November ihre Sichtweise zur Kommunal- und Verwaltungsreform einmal darzulegen", heißt es weiter.

