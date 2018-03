Wilhelmstraße: Parkplätze und breitere Bürgersteige

Die Wilhelmstraße (B 62) ist eine der Lebensadern unserer Stadt“, stellte Werner Hollmann, Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, bei einer Versammlung in der Scheune im Breidenbacher Hof fest. Die CDU hatte die Bürger – und hier vor allem die Anwohner – eingeladen, um über die zukünftige Gestaltung der Wilhelmstraße zwischen Kreisel und Höhe Klosterhof zu diskutieren. Von der Verwaltung liegen vier Varianten vor, die Eberhard von Weschpfennig vorstellte.

Wie soll die Betzdorfer Wilhelmstraße in Zukunft aussehen. Über die Gestaltung wird diskutiert. Die CDU sprach mit den Bürgern. Foto: Markus Döring

Betzdorf – Die Wilhelmstraße (B 62) ist eine der Lebensadern unserer Stadt“, stellte Werner Hollmann, Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion, bei einer Versammlung in der Scheune im Breidenbacher Hof fest. Die CDU hatte die Bürger – und hier vor allem die Anwohner – eingeladen, um über die zukünftige Gestaltung der Wilhelmstraße zwischen Kreisel und Höhe Klosterhof zu diskutieren. Von der Verwaltung liegen vier Varianten vor, die Eberhard von Weschpfennig vorstellte.

„Uns ist wichtig, dass die Straße so gestaltet wird, dass alle damit leben können und etwas davon haben“, verdeutlichte Hollmann. Da sollte eine Bürgerbeteiligung vor einer Entscheidung im Rat erfolgen.“ Mit solchen Bürgerbeteiligungen, findet der Christdemokrat, sei man auf gutem Weg.

Variante 1 sieht für die Wilhelmstraße einen befestigten Mittelstreifen vor. Parkplätze an der Seite soll es nicht geben. Die Variante, so von Weschpfennig, könnte große Probleme bringen, wenn dann doch einmal wegen einer Baustelle Fahrzeuge auf einer Fahrspur halten müssten. Dann sei die Straße zu eng und ein Ausweichen auf die Gegenspur nicht möglich. Der Verkehr müsste per Ampel über eine Spur geführt werden. Dieser Variante gab bei der Versammlung auch niemand eine Chance. Variante 2 sieht auf beiden Seiten sehr breite Gehwege vor. Von Weschpfennig spricht hier von einer „Flaniermeile“. Auch bei dieser Variante sind keine Parkmöglichkeiten vorgesehen. Teilweise sind heute die Bürgersteige an der engsten Stelle nur 1,30 Meter breit. Das ist zu wenig. „Jeder Bürgersteig an einer Kreisstraße ist heute mindestens 1,50 Meter breit“, verdeutlichte von Weschpfennig. Die Variante mit den breiten Bürgersteigen würde in Höhe Siegpassage zu einem vier Meter breiten Bürgersteig und gegenüber zu einem 3,55 Meter breiten Bürgersteig führen. Bei der Variante 3 würde es wechselnde Parkstreifen geben. Bürgersteige würden nur in einem Bereich verbreitert. Es gäbe einige Parkplätze, weiter nichts. Variante 4 wäre ähnlich.

Mit allen vier Varianten konnten sich vor allem die Geschäftsleute der Wilhelmstraße nicht anfreunden. Sie brauchen Parkmöglichkeiten vor den Geschäften. Sei es zur Anlieferung oder für Kunden..

So will die CDU nun im Rat keine Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg. Verdeutlicht wurde aber auch, dass letztendlich bei der Bundesstraße mit über 20 000 Fahrzeugen am Tag der Landesbetrieb Mobilität die Entscheidung treffe, was nun verwirklicht werde. In Absprache mit der Stadt.

Mario Görög, selbst Anlieger der Wilhelmstraße und Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft Betzdorf, stellte seine Variante für die Wilhelmstraße vor.

Er warf auch einen Blick auf die Stadtentwicklung. Früher seien viele Kunden in den oberen Teil der Wilhelmstraße gekommen. Denn dort gab es neben Aldi weitere Geschäfte mit Angeboten für den täglichen Bedarf. Doch viel ist dann auf die ehemaligen Flächen von Patt&Dilthey gezogen. Wo früher Industrie war, entwickelte sich ein Marktzentrum. Das brachte natürlich Probleme in der Innenstadt.

Für die Wilhelmstraße sieht Görög nur eine Lösung bei der Gestaltung: Es müssen Parkplätze (durchaus Kurzzeitparkplätze) her. Bei der derzeitigen Fahrbahnbreite von elf Meter – für die reine Fahrbahn würden bei einer Bundesstraße sieben Meter reichen, gebe es genügend Platz, um versetzt Parkplätze anzulegen, die Bürgersteige um 50 Zentimeter bis zu einem Meter zu verbreitern und auch an der ein oder anderen Stelle Grünpflanzen anzubringen. In diese Richtung, so der Tenor der Versammlung, sollte bei den Plänen zur Gestaltung der Wilhelmstraße gedacht werden.

Dann könnte auch überlegt werden, wo es Überquerungshilfen gibt und wo die Ampel für Fußgänger hinkommt. Die könnte ruhig etwas in Richtung Siegpassage verschoben werden. „Aber eine Ampel zur sicheren Überquerung der Straße brauchen wir“, machte Görög klar.

Angeregt wurde auch, in dem abgekröpften Teil der Schulstraße den ein oder anderen Pkw-Stellplatz auszuweisen. Hier gab es aber Bedenken, da es dort zu eng sei.

Nun will man, dass die Anregung von Parkmöglichkeiten, Grünflächen und etwas breiteren Gehwegen zur Gestaltung der Wilhelmstraße im Rat diskutiert wird. Andreas Neuser