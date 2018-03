Wieder mehr Autos im AK-Land

Das Auto bleibt der Deutschen liebstes Kind – auch im Kreis Altenkirchen. Die Einwohner besitzen jedoch weniger Autos als im Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. 2011 waren 74 266 Privat-Pkw mit AK-Kennzeichen unterwegs, das waren 559 je 1000 Einwohner. Durchschnittlich besitzen je 1000 Bürger 588 Privatautos.

Heißprägemaschinen für Nummernschilder wie diese wurden 2011 im Kreis Altenkirchen wieder häufiger in Gang gesetzt. Foto: Jürgen Vohl

Kreis Altenkirchen – Das Auto bleibt der Deutschen liebstes Kind – auch im Kreis Altenkirchen. Die Einwohner besitzen jedoch weniger Autos als im Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. 2011 waren 74 266 Privat-Pkw mit AK-Kennzeichen unterwegs, das waren 559 je 1000 Einwohner. Durchschnittlich besitzen je 1000 Bürger 588 Privatautos.

Zusammen mit Transportern, Treckern und Zweirädern sind im Kreis Altenkirchen 91 207 Fahrzeuge angemeldet. Seit 2007 wurde damit die 90 000er-Grenze erstmals wieder überschritten. Nach einem kontinuierlichen Anstieg seit Jahrzehnten war die Gesamtzahl an Kfz von 99 798 Ende 2007 auf 88 250 im Jahr 2008 geradezu abgestürzt.

Auch die Privatautos wurden deutlich weniger: Nachdem es 2007 noch 81 945 gewesen waren, kamen 2008 nur noch 72 137 zusammen. Vermutlich hatte die Finanz- und Wirtschaftskrise den Einwohnern den Spaß an Fahrzeugen verhagelt.

Unterschiedlich stellt sich die Verbreitung von Fahrzeugen in den einzelnen Verbandsgemeinden dar. 8033 Privatautos fahren in Betzdorf, das sind umgerechnet auf 1000 Einwohner 512 und damit die wenigsten im Kreisgebiet. Auch in Herdorf und Hamm werden verhältnismäßig wenig Privat-Pkw bewegt, nämlich 522 und 523 je 1000 Einwohner.

Der Durchschnitt für Verbandsgemeinden zwischen 10 000 und 50 000 Einwohner liegt bei 597 Privatautos. Exakt diese Größenordnung wird nur in Flammersfeld erreicht, gefolgt von Gebhardshain mit 596. Zu den eifrigeren Autobesitzern zählen auch noch die Einwohner der Verbandsgemeinden Daaden (581) und Altenkirchen (573). In der Mitte liegen Wissen (561) und Kirchen (558).

Im Vergleich mit den Nachbarkreisen sind die Autobesitzer im Kreis Altenkirchen übrigens auch eher bescheiden. Den 559 Privat-Pkw pro 1000 Einwohnern hierzulande stehen im Kreis Neuwied 577 gegenüber. Der Westerwaldkreis liegt mit 596 sogar deutlich über dem Schnitt der Landkreise von 588. Silvia Patt