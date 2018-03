Wie soll das funktionieren? Ausnahmen für die Mudersbacher Giebelwaldhalle

Als Beobachter hat man sich schon immer gefragt, wie das denn bittschön funktionieren soll: Da wurde in Mudersbach vor sechs Jahren eine Mehrzweckhalle gebaut, und nachdem etliche Nachbarn auf die Barrikaden gingen, weil sie nächtliche Lärmbelästigungen bei gewissen Festen, Konzerten und Feiern befürchteten, wurde beschlossen, dass jeder Event in der Halle um 21.30 Uhr vorbei und der Parkplatz um 22 Uhr geräumt sein muss – ganz gleich, ob bei den Treffen der Schützenbrüder oder den viel besuchten Aufführungen der örtlichen Theatergruppe.

Bislang gilt in der Mehrzweckhalle in Mudersbach: Mit Rücksicht auf die Anwohner ist für Feiern und Konzerte um 22 Uhr „Schicht“ – dann muss auch der Parkplatz geräumt sein. Mit Blick auf die Verein will die Ortsgemeinde aber nun acht Veranstaltungen aus der Regelung herausnehmen.

Dass die Mudersbacher Vereine über diese Regelung für die Giebelwaldhalle nicht gerade glücklich waren, steht außer Frage. Das Murren der vielen aktiven Gruppen im 6000-Seelen-„Dorf“ wurde immer unüberhörbarer seitdem. Jetzt hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde nochmals mit dem Thema beschäftigt – und will acht Ausnahmen der Giebelwaldhallen-Regel durchsetzen.

Wie Ortsbürgermeister Maik Köhler im RZ-Gespräch erklärt, sei wegen der Sache ein Lärmgutachten erstellt worden, welches belege, dass durch die „Emissionen“ der Veranstaltungen die Nachtruhe der Anwohner an der Barbarastraße nicht ernsthaft gefährdet ist. Daher soll nun der Antrag auf eine Nutzungserweiterung nach Altenkirchen geschickt werden, was der Ortsgemeinderat aber erst noch beschließen muss.

Dass die Nachbarn der Halle diesmal nicht auf Gegenkurs gehen, davon sollte man ausgehen dürfen: Denn sie alle wurden nach Köhlers Auskunft sehr frühzeitig angeschrieben und zu einem Abstimmungsgespräch in der Sache eingeladen: „Die Beteiligung war sehr gering“, berichtet der Orts-Chef. So gut wie keiner kam – hätte also jemand Probleme mit dem Projekt, hätte er sich ja melden können. Um das „Vereinsleben im Ort zu stärken“, sagt Maik Köhler, „haben wir fraktionsübergreifend ein detailliertes Nutzungserweiterungskonzept erarbeitet, auch in enger Abstimmung mit den Ortsvereinen. Wir sind froh darüber, dass das Konzept steht und auch dass Lärmgutachten vorliegt. So können wir eine Verbesserung der Situation für die örtlichen Vereine erzielen. Das ist auch dringend notwendig.“

Konkret geht es dabei jährlich um folgende acht Ausnahmefälle: Erstens soll das Jahreskonzert eines örtlichen Musikvereins von 19 bis 24 Uhr dauern dürfen; zweitens ebenso lang das eines Mudersbacher Chores; drittens soll der Königs- oder Kaiserball der örtlichen Schützenbruderschaft von 19 bis 3 Uhr früh gehen dürfen; viertens für dieselbe Zeit das Fest zu einem größeren Vereins- oder Gemeindejubiläum. Dazu kommen die vier alljährlichen Aufführungen der Theatergruppe, die zwischen 19 und 24 Uhr erlaubt sein sollen.

In dem Lärmschutzkonzept, dass dem Nutzungsantrag beiliegt, steht allerdings, dass sich nach 22 Uhr keine Veranstaltungsbesucher mehr draußen vor dem Haupteingang und auch nicht auf dem Parkplatz aufhalten dürfen. Ferner sollen dann auf der Barbarastraße Parkverbote gelten, damit Besucher, die auf dem Hallenparkplatz (42 Stellplätze) nicht mehr unterkommen, ihre Motoren nicht vor den Haustüren der Anlieger brummen lassen. Die Nutzungserweiterung für die acht Ausnahmeevents sei „unter Würdigung aller Umstände auch für die Nachbarschaft zumutbar“, heißt es in den Unterlagen, zumal ein öffentliches Interesse bestehe: „Die Veranstaltungen beruhen auf historischen, kulturellen und/oder auch sonst sozial gewichtigen Umständen“, heißt es.

Ulrich Merzhäuser als Vorsitzender des Bürgervereins ruft die Anwohner rund um die Barbarastraße zu Verständnis und zu ihrer Zustimmung auf. Die Vereine im Ort hätten immer wieder darum gebeten, dass es an der Giebelwaldhalle bei bestimmten Veranstaltungen Ausnahmen gebe müsse, um die Engagierten in den Vereinen nicht zu demotivieren.

Der Mudersbacher Haupt- und Finanzausschuss gab dem Rat einstimmig die Empfehlung, das Ganze als Bauantrag nach Altenkirchen zu schicken. In der Hoffnung, dass dann alles gut geht.

