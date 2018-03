Weniger Mediziner im Kreis Altenkirchen: Was zieht den Ärzte-Nachwuchs noch aufs Land?

Christian Chahem weiß noch nicht genau, wo er in einigen Jahren sein wird. Der Medizinstudent, der im 5. Semester in Marburg studiert, hat die Liebe zum Beruf quasi in die Wiege gelegt bekommen. Schon sein Vater ist Mediziner, hat eine gut gehende Praxis in Altenkirchen. Und auch Christians Bruder ist Arzt. Ihn zog es allerdings nicht wieder aufs Land. Wir wollten wissen, warum.

Christian Chahem könnte sich gut vorstellen, irgendwann einmal die Praxis seines Vaters in Altenkirchen zu übernehmen. Er mag die Nähe zum Patienten und den Charme des Landlebens. Viele seiner Kommilitonen hingegen wollen die Vorzüge einer Stadt nicht missen.

Foto: Sonja Roos

„Mein Bruder schätzt es zum Beispiel sehr, dass er in Solingen alle Annehmlichkeiten einer großen Stadt gleich vor der Tür hat wie eine Oper, Kinos, Restaurant und so weiter. Ihn hat nichts mehr in den Westerwald gezogen.“ Bei Christian selbst sieht das etwas anders aus. „Ich könnte es mir schon vorstellen, die Praxis meines Vaters zu übernehmen.“ Doch auch bei Christian Chahem gibt es ein „aber“, und das ist seine Freundin. Diese studiert ebenfalls Medizin in Marburg, dort lernten sie sich kennen. „Sie kommt aus Bielefeld und würde nach dem Studium ungerne aufs Land gehen. Sie würde lieber im Köln-Bonner Raum bleiben.“ Einer von beiden wird sich bewegen müssen, wenn sie zusammenbleiben, dass weiß natürlich auch Christian Chahem. Noch aber haben sie ja Zeit, sich Gedanken zu machen. Die Vorteile einer Landarztpraxis liegen für den jungen Mann auf der Hand. „Ich finde es toll, wenn man ein Vertrauensverhältnis zum Patienten aufbauen kann und diesen im besten Fall über viele Jahre begleiten kann“, sagt der angehende Arzt.

Die Nähe zum Patienten schreckt viele seiner Kommilitonen allerdings ab. „Ich kenne genug angehende Mediziner, die sagen, dass sie es nicht möchten, dass Patienten sie beim Einkaufen oder im Café ansprechen, und die Gefahr ist auf dem Land natürlich gegeben. Mich würde das nicht stören“, macht er klar. Und natürlich seien die Lebenshaltungskosten auf dem Land viel geringer, ein weiterer Pluspunkt für Chahem. Pläne, wie etwa junge Ärzte mit Grundstücken oder Häusern aufs Land zu locken – davon hält er allerdings wenig. Bezahlung, Arbeitszeit, Work-Life-Balance – das sind für ihn Dinge, die eher ziehen. „Natürlich hat man erst einmal Kosten, wenn man in eine Praxis investiert oder eine übernimmt. Aber dann wäre ein besserer Verdienst auf dem Land meiner Meinung nach sinnvoller investiertes Geld.“

Auch eine bessere Infrastruktur auf dem Land, etwa eine doppelspurig ausgebaute B 8, sodass man in etwa 30 Minuten die nächste größere Stadt erreichen kann, wären für Chahem Anreize, sich auf das Leben als Landarzt einzulassen. „Vor allem, wenn die Familie mit aufs Land geht.“ Kindergärten, Grund- und weiter führende Schulen, in Altenkirchen etwa habe man das alles. Wenn da noch die Vorzüge einer größeren Stadt in schnell erreichbarer Nähe wären, könnte das den ein oder anderen ebenfalls überzeugen. Jedoch, das gibt er auch zu, könne er sich nur schwer vorstellen, dass jemand aus einer Stadt wie Köln, Frankfurt oder Berlin freiwillig in den Westerwald geht. „Deshalb denke ich, dass man sich auf die angehenden Mediziner konzentrieren sollte, die vom Land kommen. Ihnen sollte es schmackhaft gemacht werden, dorthin zurückzukehren.“ Chahem findet daher die Idee eines Landarztstipendiums charmant. „Es gibt viele gute, qualifizierte junge Menschen, die aber den Abidurchschnitt nicht haben. Dabei ist es noch lange keine Garantie, dass man ein guter Arzt wird, weil man sein Abi mit 1,0 gemacht hat. Im Gegenteil, diese Schüler und Studenten sind manchmal zu verkopft. Man muss aber auch Herz haben für den Beruf.“

Seine Idee: Auch Abiturienten, die einen etwas schlechteren Schnitt haben, könnte man einen Studienplatz anbieten, wenn sie sich dafür verpflichten, für eine bestimmte Zeit danach aufs Land zu gehen. „Das Modell gibt es ja schon, leider mit der Hintertür, dass man sich am Ende des Studiums sozusagen aus der Verpflichtung rauskaufen kann. Das ist schlecht.“ Generell den Numerus clausus für Medizin zu senken, damit es mehr Studenten gibt, findet er hingegen keinen guten Ansatz. „Das Studium ist kostspielig. Die Universität kostet es im Schnitt 200.000 Euro, einen Studenten durchs Studium zu kriegen. Da wird sich entsprechend bemüht, dass alle zum Ziel kommen. Die Abbruchquote ist gering. Werden es mehr Studenten, ist das so nicht mehr zu machen“, ist er überzeugt.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung und die Politik sieht er gefordert. „Die KVen müssten flexibler werden, es müsste Ärzten leichter gemacht werden, eine Praxis zu eröffnen und eine Kassenzulassung zu bekommen.“ Und Mainz sei in ganz Rheinland-Pfalz die einzige Universität, an der man Medizin studieren könne. Die Landeskinder müssten also quasi auf andere Bundesländer ausweichen. Dort sieht er Handlungsbedarf. Was das Modell Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) angeht, so könnte das für manche eine Lösung sein, vor allem weibliche Kommilitonen würden eine Festanstellung nach Studienende vorziehen wegen der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Er selbst will zunächst einmal an ein großes Krankenhaus. „Dort kann man besser Erfahrungen sammeln, und so lange ich jung bin, schreckt mich auch kein 48-Stunden-Dienst. Wenn ich mal Familie habe, dann sieht das anders aus.“ Dann wird auch die Praxis auf dem Land wieder interessant. Noch ist sein Vater im Dienst, hat jedoch auch schon die 60 überschritten. Wie viele Kollegen auch. „Es muss sich etwas tun, wir werden alle älter, das Problem geht uns alle an“, bringt er es abschließend auf den Punkt.

Von unserer Redakteurin Sonja Roos