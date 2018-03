Weltladen Betzdorf richtet den Blick auf Afrika

Die Mitarbeiter des Weltladen Betzdorf wollen mehr Mitmenschen dafür gewinnen, aktiv und unmittelbar Flüchtlingspolitik zu betreiben. Gestartet wird das Jahr unter dem Motto „Taste Fair Africa“. Es bietet ein Sortiment aus drei Kaffeevariationen aus Uganda und fünf neuen Schokoladen mit Kakao aus São Tomé an.

Cornelia Stössel (von links), Ursula Schüßler und Sylvia Schmegner vom Betzdorfer Weltladenteam stellen die neuen fair gehandelten Produkte (Kaffee und Schokolade) aus Afrika vor.

Foto: Weltladen Betzdorf

Der Schwerpunkt wird auf Afrika gelegt, da dessen belastende Kolonialgeschichte bis in die Neuzeit reiche, begründen die Mitarbeiter die Kampagne. „Tausende von Migranten finden auf ihrer Suche nach einem Lebensunterhalt den Tod, unter anderem im Mittelmeer“, heißt es in einer Mitteilung des Weltladens. So möchte man den Blick auf Afrika mit seinen vielen Facetten richten. Die hochwertigen Produkte, unter fairen Bedingungen hergestellt, vermitteln Eindrücke jenseits der üblichen Klischees. Die Geschichten von den Menschen hinter den Produkten zeigen, wie diese über den Fairen Handel ihre Genossenschaften und damit ihre eigenen Lebensbedingungen weiterentwickeln konnten. Die Kooperativen von Bukonzo bauen ihren Bio-Arabica-Kaffee in den Bergen im Südwesten Ugandas an. Seit 1999 sind die Produzenten Partner des Fairen Handels und konnten mit dem Mehrgewinn unter anderem die Erweiterung des Gesundheitszentrums in der Stadt Kyarumba finanzieren. Weiterhin konnten Straßen und Brücken gebaut werden, um den Transport des Rohkaffees zu erleichtern.

Anfang des 20. Jahrhunderts war São Tomé der größte Kakaoproduzent auf der Welt. Seit 1850 wird dort Kakao von hoher Qualität angebaut. Früher mussten die Bauern ihre Kakaobohnen direkt nach der Ernte zu Niedrigstpreisen an kommerzielle Zwischenhändler verkaufen. Durch den Fairen Handel mit der GEPA wurde das Aufkaufmonopol auf der Insel gebrochen, so dass inzwischen auch die lokalen Kakao-Aufkäufer ihre Preise erhöhen mussten. Die Kooperative erhält von der GEPA einen Preis, der deutlich über dem von Fairtrade International (FLO) festgesetzten Mindestpreis liegt. Auch die Weiterverarbeitung erfolgt vor Ort. Das schafft Arbeitsplätze. Damit wird einer entscheidenden Fluchtursache entgegengewirkt. Noch mehr Familien ist ein existenzsicherndes Einkommen sicher.

„Wir Mitarbeiter des Weltladens Betzdorf sehen uns als Wertegemeinschaft mit unseren Partnern im Süden aber auch mit unseren Kunden. Darum wollen wir mit dem Fairen Handel weltweit Produktionsweisen etablieren, die möglichst fair, möglichst bio, möglichst nachhaltig sind“, heißt es in der Mitteilung. „Durch den Verkauf im Weltladen konnten jährlich etwa 150 Familien ein ausreichendes Einkommen erzielen. Da aber immer noch viele Menschen kein ausreichendes Einkommen für den Unterhalt der Familie, Bildung und medizinische Versorgung haben, verlassen sie ihre Heimat, um z.B. in Europa den Lebensunterhalt für ihre Familien zu verdienen. Das neue Sortiment ‚Taste Fair Afrika‘ soll mehr Bürger zu einer nachhaltigen Flüchtlingspolitik motivieren – Flüchtlingspolitik mit dem Einkaufskorb.“