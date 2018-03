Wehbach: Wird Pintsch-Bubenzer an schwedischen Konzern verkauft?

Die Gerüchte erhärten sich, dass der Bremsenhersteller Pintsch-Bubenzer aus Wehbach in naher Zukunft an einen schwedischen Großkonzern verkauft werden soll. Nach RZ-Informationen soll es im Vorfeld bereits Verkaufsgespräche mit einem chinesischen Investor gegeben haben, bevor sich die Wehbacher Unternehmensleitung dann für den skandinavischen Konzern entschieden haben soll.

Angeblich ist aus diesem Grund in der kommenden Woche eine Betriebsversammlung einberufen worden. Auf Anfrage unserer Zeitung jedoch wollten weder der Betriebsrat noch die Unternehmensleitung Stellung zu der Sache beziehen. Im Foyer des erfolgreichen Global Players wurde der RZ-Redakteur mit den Worten verabschiedet: „Wir möchten selbst entscheiden, wann so etwas an die Öffentlichkeit gebracht wird. Ich soll sie im Namen des Geschäftsleitung nach Hause schicken.“ Pintsch Bubenzer hat sich auf hoch belastbare Qualitätsbremsen spezialisiert und ist damit weltweit erfolgreich: In der Industriebremstechnik, bei Krananlagen und Containerhandling, Marine- und Offshore-Anwendungen, in Bergbau- und Fördertechnik, Eisen- und Stahlindustrie und bei Windenergieanlagen. Der Gesamtgruppenumsatz von Pintsch Bubenzer lag 2016 bei über 70 Millionen Euro mit weltweit mehr als 350 Mitarbeitern, davon 209 am Standort Wehbach, 89 in Dinslaken und 52 in internationalen Tochterunternehmen. Foto: Peter Seel