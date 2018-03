Waldhotel Imhäuser: Zwangsversteigerung kurzfristig abgeblasen

Die für den heutigen Dienstag angesetzte Zwangsversteigerung des seit Langem geschlossenen Waldhotels Imhäuser in Marienthal ist kurzfristig abgesagt worden. Das hat das Amtsgericht Altenkirchen der RZ mitgeteilt. "Das Objekt wurde wohl freihändig verkauft. Nähere Angaben dazu liegen hier jedoch nicht vor", so Direktor Johannes Kempf.

Die Renovierungsarbeiten im ehemaligen Waldhotel Imhäuser können fortgesetzt werden.

Foto: Marcelo Peerenboom

Zwischenzeitlich hat auch Filip Respaillie aus Antwerpen (Belgien) auf eine Anfrage unserer Zeitung reagiert und mitgeteilt, vor wenigen Tagen habe er den Kaufvertrag für das Waldhotel unterschrieben. Die Bank, die das Zwangsversteigerungsverfahren betrieben hatte, zog daraufhin ihren Antrag zurück.

Nun können also die Renovierungsarbeiten in Marienthal weiter laufen. Der neue Eigentümer Filip Respaillie plant die Wiedereröffnung unter dem Namen "Waldhotel Unser Haus" für das kommende Jahr; ein genaues Datum konnte er noch nicht nennen. Das Waldhotel ist bereits seit rund 400 Jahren ein Gasthaus und befand sich über 250 Jahre in Familienbesitz. Die Schließung vor wenigen Jahren war für den Fremdenverkehrsort Marienthal ein herber Schlag. Nun aber herrscht Optimismus im kleinen Ortsteil, der zur Ortsgemeinde Seelbach zählt.

Von unserem Redaktionsleiter Marcelo Peerenboom