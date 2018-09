Für viel Aufregung, Diskussionen und noch mehr unbeantwortete Fragen sorgte in den vergangenen Tagen die Nachricht, dass die Steinerother Straße vom 1. Oktober bis 14. Oktober (Herbstferien) in Betzdorf voll gesperrt wird. Für viele Bürger und auch Stadtratsmitglieder kam die Nachricht völlig unerwartet. Anwohner im Bereich Kreuzland und Sandersgarten fragten sich, wie sie nun in die Stadt oder Richtung Gebhardshain kommen. Sie sahen sich abgeschnitten. Denn wer vom Westerwald aus nach Betzdorf fahren will, der muss in den Herbstferien den Weg über Gebhardshain/Mittelhof bzw. Wissen nehmen oder über Elkenroth/Weitefeld/Alsdorf.

Über die Rilkestraße, so wurde vom Landesbetrieb Mobilität mitgeteilt, kommen Anwohner raus und rein zu den beiden Wohngebieten. Zwischen Mühlenweg und Römerweg kann die Baustelle gequert werden. Die Rilkestraße ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (272 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.