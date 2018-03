Vier Garagen in Kircheib standen in Flammen

Gegen 13 Uhr kam der Alarm: Feuer war in mehreren Garagen in Kircheib ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte mit den drei Löschzügen Mehren, Weyerbusch und Altenkirchen aus. Rund 35 Floriansjünger waren vor Ort, um den Flammen Herr zu werden. "Es hat schon ordentlich gebrannt, man konnte den Qualm schon kilometerweit vorher in den Himmel steigen sehen", sagt VG-Wehrleiter Günter Imhäuser, der beim Einsatz dabei war. Neben vier Garagen standen außerdem ein ehemaliger Hundezwinger, ein Hobbyraum, in dem Fitnessgeräte gelagert waren, und ein Unterstellplatz in Flammen. Weil in den Garagen mehrere Winterreifen gelagert waren, wurden die Anwohner gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Eine gute Stunde kämpften die Wehren, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatten. Dafür musste auch kurzfristig die B8 gesperrt werden, denn die Kanalleitung befand sich genau auf der gegenüberliegenden Seite des zu löschenden Objekts. Gegen 16 Uhr konnte soweit Entwarnung gegeben werden. Einige Wehrmänner suchten noch mit Wärmebildkameras nach etwaigen Brandnestern. Zu der Brandursache konnte noch nichts gesagt werden, die Kripo will erst mal "kalt ermitteln". Will heißen, die Beamten warten, dass die abgefackelten Trapezblechbauten auskühlen. "Das Feuer konnte sehr gut gehalten werden, die Flammen griffen nicht auf das nebenstehende Wohnhaus über", bilanziert der Wehrleiter. Der Garagenkomplex, der sich in der Nähe des Kircheiber Campingplatz befand, profitierte insofern von seiner Lage, dass die Bebauung an dieser Stelle "locker" sei, wie Imhäuser erklärte. So mussten keine anderen Gebäude vor Qualm oder Funkenflug geschützt werden. Neben den vier Garagen, die ein Raub der Flammen wurden, mussten noch diverse Fitnessgeräte dran glauben, die in dem Hobbyraum untergebracht waren. Zu Schaden kam zum Glück niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Sonja Roos