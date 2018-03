Verkehrsfluss im Betzdorfer Siegkreisel verbessern

Der Siegkreisel in Betzdorf ist ein Unfallschwerpunkt. Immer wieder gibt es Auffahrunfälle oder auch Zusammenstöße beim Spurwechsel. Ebenso ist der Siegkreisel mit seinem Umfeld nach wie vor für den Verkehr zu bestimmten Zeiten (Schulbeginn, Feierabendverkehr) ein Nadelöhr. Auch wenn nach dem Bau des Siegkreisels der Verkehrsfluss besser wurde. Aber stets wird nach Optimierungen gesucht. Schon lange in der Diskussion ist hier, dass beim Wegfall der Linksabbiegespur (aus Richtung Alsdorf beziehungsweise aus Richtung Steineroth kommend) zur Polizei der Verkehrsfluss optimiert werden könnte.

Wenn die Linksabbiegespur (von Alsdorf/Steineroth kommend gesehen) zur Polizei verschwinden würde, wäre hier Platz für andere Verkehrsführungen. In einer Simulation soll einmal geprüft werden, ob das auch wirklich so nützt. Foto: Andreas Neuser

Betzdorf – Der Siegkreisel in Betzdorf ist ein Unfallschwerpunkt. Immer wieder gibt es Auffahrunfälle oder auch Zusammenstöße beim Spurwechsel. Ebenso ist der Siegkreisel mit seinem Umfeld nach wie vor für den Verkehr zu bestimmten Zeiten (Schulbeginn, Feierabendverkehr) ein Nadelöhr. Auch wenn nach dem Bau des Siegkreisels der Verkehrsfluss besser wurde. Aber stets wird nach Optimierungen gesucht. Schon lange in der Diskussion ist hier, dass beim Wegfall der Linksabbiegespur (aus Richtung Alsdorf beziehungsweise aus Richtung Steineroth kommend) zur Polizei der Verkehrsfluss optimiert werden könnte.

Eine Verkehrssimulation soll genaue Erkenntnisse liefern. „Ein Auftrag dafür“, heißt es beim Landesbetrieb Mobilität in Diez, sei noch nicht erfolgt. „Das ist noch in Vorbereitung“, so LBM-Chef Ulrich Neuroth. Dazu müsste auch Geld zur Verfügung stehen. Neuroth: „Ziel der Untersuchung sind Erkenntnisse darüber, wie durch eine weiter zu optimierende Ampelschaltung an der Einmündung L 288 in die L 280 (Steinerother Straße/Friedrichstraße) sowie durch Veränderungen an der Fahrbahnmarkierung oder durch geringe bauliche Maßnahmen eine Verbesserung des Verkehrsflusses erreicht werden kann. Ergebnisse sind frühestens Mitte nächsten Jahres zu erwarten, da auch zusätzliche Verkehrszählungen durchzuführen sind. Sollte sich die Linksabbiegespur als Bremse oder Hindernis im gesamten Verkehrsfluss herausstellen, so werden wir erneut den Dialog mit der örtlichen Polizei suchen und gemeinsam mit den übrigen Beteiligten wie Verkehrsbehörden und Stadt das weitere Vorgehen abstimmen. Dies müsste jedoch zunächst erst nachvollziehbar bestätigt werden.“

So werden zwei Möglichkeiten diskutiert. Einmal aus Richtung Alsdorf beziehungsweise Steineroth (Hellebrücke) kommend in Richtung Tunnel: Sofern es in Absprache mit der Polizei gelänge, heißt es beim LBM, auf die Linksabbiegespur in Richtung Tunnelportal zu verzichten, könnte die Zweispurigkeit bis in den Tunnel fortgeführt werden. Im Tunnel müsste die Rückführung auf eine Spur erfolgen, was realisierbar wäre. Die andere Möglichkeit, die in Betzdorf stark diskutiert wird, wäre, aus Fahrtrichtung Innenstadt/Kirchen kommend, eine Verlängerung der Abbiegespur Richtung Steineroth und eine lange Spur Richtung Alsdorf. Auch dazu müssten die Linksabbiegespur zur Polizei verschwinden und die Fahrbahnen neu markiert werden. Andreas Neuser