Urlaubszeit wird Tieren zum Verhängnis

Kreis Altenkirchen – Wenn andere Ferien machen, herrscht beim Tierschutzverein für den Kreis Altenkirchen Hochsaison: Wie in jedem Jahr sind Katzen ein besonderes Problem, denn als wären wegen der Urlaubszeit ausgesetzte Tiere nicht genug, kommen auch noch mengenweise Jungtiere zur Welt. Auch ihr Schicksal ist häufig ein trauriges.



Allein im Raum Altenkirchen wurden in vergangenen Wochen 20 kleine Katzen oder Muttertiere mit Jungen gefunden, teilt der Tierschutzverein auf Anfrage mit. in der Verbandsgemeinde Kirchen befinden sich derzeit 18 Katzen in Obhut des Vereins, davon zwei Katzenmütter mit jeweils drei Welpen sowie die sechs Jungen, die auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kirchen gefunden worden waren.

Insgesamt wurden der Geschäftsstelle des Tierschutzvereins für den Kreis Altenkirchen (es sind noch weitere Tierschutzorganisationen im Kreis aktiv) in der Zeit von Januar bis Juli 53 Katzen gemeldet. Mehrere dieser Tiere sind vermutlich vor einer Urlaubsreise von den Besitzern ausgesetzt worden, andere „störten“ ganz allgemein. Da es im Kreis Altenkirchen kein Tierheim gibt, werden die Fundtiere – nicht nur Katzen – bei privaten Pflegestellen untergebracht. Diese stoßen im Sommer regelmäßig an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Schon im Juni hatte der TV deshalb öffentlich nach Helfern gesucht, die Fundkatzen aufnehmen können.

„Hilfe erfährt jedoch der Tierschutzverein für den Kreis Altenkirchen zum Glück aber durch etliche Mitbürger, die dankenswerterweise helfen, kranke, verletzte oder verwilderte Tiere einzufangen und zum Tierarzt oder in Pflegestellen zu bringen. Teils kümmern sich diese Helfer auch im Nachhinein um die Tiere“, so Vorstandsmitglied Amneris Bürschel.

Da die „Katzenschwemme“ nicht nur in den Ferien ein Thema ist, haben der Verein und mehrere Tierärzte bereits im Frühjahr eine gemeinsame Kastrationsaktion gestartet. Das Angebot, Katzen kostengünstiger als üblich kastrieren zu lassen, wurde rege angenommen. „Das Resultat wird sich allerdings erst in ein bis zwei Jahren zeigen. Bis dahin sind es sicherlich noch etliche Tiere, die der Verein aufnehmen muss“, erklärt Bürschel. Silvia Patt