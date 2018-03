Trockenofen in Niederfischbach stand in Flammen

Gestern Morgen heulten kurz vor acht in Niederfischbach die Sirenen: Gemeldet wurde ein Brand in der Firmenhalle von Rokorex Schmidt in der Industriestraße. Wenig später waren die Feuerwehren von Niederfischbach, Harbach, Wehbach-Wingendorf und Kirchen am Ort. Die Flammen schlugen im Halleninneren aus einem Trockenofen, die brennende Maschine setzte die komplette Großhalle unter ätzenden Qualm. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen am Unglücksort, darunter auch die Drehleiter aus Kirchen.

Die komplette Halle der Niederfischbacher Firma Rokorex Schmidt war voller Qualm, nachdem am Morgen ein Trockenofen in Brand geraten war. Hier eine Aufnahme, nachdem die Feuerwehren bereits viel Rauch aus dem Gebäude gepumpt hatten.

Foto: PuMA Feuerwehr VG Kirchen

Weil in der Firma Lacke und Farbstoffe verarbeitet werden, erklärt Steffen Kappes, der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchen, sei vorsichtshalber auch der Gefahrstoffzug des Kreises nach Niederfischbach gerufen worden. Somit waren auch Wehrleute aus Herdorf, Daaden, Wissen, Betzdorf und Gebhardshain hier. „Wir mussten sichergehen“, so Kappes, „dass die Bevölkerung nicht etwa durch gesundheitsschädliche Stoffe gefährdet wurde, die sich durch den verbrannten Lack in den Brandrauch gemischt haben könnten. Aber da konnten wir bald Entwarnung geben, denn die Fachleute vom Gefahrstoffzug stellten schnell fest, dass keinerlei Gefahr bestand.“

Auch für die 24 Mitarbeiter von Rokorex Schmidt, die um 6 Uhr ihren Dienst angetreten hatten, bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Sie hatten laut Polizeibericht bereits gegen 7.15 Uhr Qualm an der Maschine entdeckt und versucht, die ersten Flammen mit Feuerlöschern zu besiegen. Nachdem sie dann die Feuerwehr gerufen hatten, verließen alle das Gebäude. Später wurde die Belegschaft nach Hause geschickt, weil die Halle derart verraucht war, dass an eine Weiterarbeit für diesen Tag nicht zu denken war.

Warum der Trockenofen in Brand geraten war, ist laut Kappes und nach Angaben der Betzdorfer Polizei noch völlig unklar. Fest steht, dass durch den Trockenofen frisch lackierte, teils metergroße und tonnenschwere Metallteile laufen. Die drei Mitarbeiter, die an dieser Maschine tätig sind, aber außerhalb der Kabine arbeiten, sahen plötzlich die Flammen im Inneren und riefen die Feuerwehr.

Die benutzte allerdings zum Löschen erst einmal kein Wasser: „Wir wussten ja nicht“, berichtet Kappes, „ob durch die verbrannten Lacke nicht Gifte mit dem Löschwasser in den Boden oder als Gase in die Luft gelangen würden. Das konnte man bei unserem Eintreffen nicht ausschließen. Es wurde also zunächst mit einem Kohlendioxid-Gas gelöscht, das aus einem Notfalllager in Neunkirchen herangeschafft wurde.“ Dadurch seien aber die Löscharbeiten nicht verzögert worden: „Wir mussten uns ohnehin erst mal ein Bild von der Lage machen. Dabei sorgen wir natürlich dafür, dass die Situation sich nicht noch verschlimmert. Das passierte aber nicht, weil der Brand auf diese eine Trockenanlage beschränkt blieb. Die 40 CO2-Löscher waren zudem innerhalb von 20 Minuten da.“

Dennoch wurde teils mit Löschschaum gearbeitet und bei den Nachlöscharbeiten auch wieder Wasser benutzt: „Kleinstmengen, die wir aber entsorgt haben.“ Deswegen war neben Polizei, Feuerwehr und dem Niederfischbacher Ortsverband des DRK auch ein Fahrzeug der Feuerwehr Brachbach zur Aufnahme des Löschwassers in Föschbe, das von einem Spezialunternehmen entsorgt wurde. In der Halle konnten die Feuerwehrleute bis zum Mittag nur unter Atemschutz vorgehen, die Brandgase waren überall. 25 Atemschutzgeräteträger mit ihren bis zu 25 Kilo schweren Geräten auf dem Rücken waren in Zweier- und Dreier-Trupps im Viertelstundenwechsel im Einsatz. Mit Überdruckbelüftern wurde der Brandrauch nach und nach aus der Halle gepumpt. Der Einsatz dauerte bis mittags.

Die Arbeiten sollen heute bei Rokorex wieder weitergehen, erklärt Seniorchef Rainer Schmidt der RZ auf Nachfrage: „Es ist ja nur ein kleiner Teilbereich der Fertigung betroffen, der Rest der Firma ist nicht geschädigt worden, sodass die Produktion ab morgen wieder ganz normal weitergehen kann.“ Schmidt schätzt den entstandenen Schaden auf 500.000 Euro: „Die Maschine kostet neuwertig rund eine halbe Million, in dieser Größenordnung dürfte sich auch der Schaden belaufen.“ Schmidt teilte weiter mit, dass am Dienstag ein Gutachter vor Ort ist, der der Brandursache auf den Grund gehen soll. „Wir haben keine Ahnung, was da passiert sein könnte – zumal die komplette Anlage am Freitag erst noch gewartet worden ist.“

Von unserem Redakteur Peter Seel