Treckertreffen in Fensdorf zieht 2000 Besucher an

Fensdorf – Rund 2000 Besucher haben am Wochenende die 150 Traktoren bestaunt, die beim Treckertreffen der Traktorfreunde Westerwald in Fensdorf zu sehen waren. Die Interessengemeinschaft war Ende der 1990er-Jahre in der Region eine der ersten, die ein solches Treffen veranstaltete. Nun organisierte sie die Veranstaltung bereits zum 14. Mal, wobei Reinhard Krämer betont, dass die Ortsvereine und der Ortsgemeinderat bei der Durchführung stets tatkräftige Unterstützung leisten.

Aus dem gesamten Westerwald, dem Siegerland und dem Bergischen Land waren Traktorliebhaber am Samstag mit ihren Schätzchen namens Eicher, Fendt & Co. angereist. Der Festplatz am Bürgerhaus füllte sich bei bestem Wetter. Besondere Attraktion am Sonntag war wieder der Trecker-Wettbewerb, der diesmal alle Rekorde brach: Mehr als 40 Fahrer – darunter ein Vater mit drei Kindern auf der Frontpritsche, ein Opa mit seinem kleinem Enkel und als jüngster Fahrer ein 15-Jähriger – maßen sich im Dreikampf. Das hieß: auf einem Schrägbrett so nah wie möglich an ein rohes Ei heranfahren, im Fahren mit einer Eisenstange um den „Heißen Draht“ lavieren und eine Wippe beim Befahren auf Anhieb in die Waagerechte bringen. Sieger war der 18-jährige Philipp Warbinek aus Atzelgift, der mit seinem Eicher „Tiger II“, Baujahr 1971, bis auf zwei Zentimeter ans Ei heranfuhr, den „Heißen Draht“ kein einziges Mal berührte und die Wippe sofort ausbalancierte.

Größter Trecker war ein Deutz und kleinster ein Holder – laut Krämer, der viele interessante Informationen zu den Fahrzeugen gab, „ein schnuckeliges Teil, das eigentlich in jeden Haushalt gehört.“ Und sage noch einer, der Wettbewerb wäre nur was für echte Kerle: Zwei Mädels der Treckerfreunde Bruchertseifen schnappten sich einfach einen Trampeltraktor und machten mit. Prämiert wurden auch der älteste Trecker, den Karl-Heinz Imhäuser aus Elkenroth mit einem Deutz aus dem Jahr 1939 beisteuerte, der schönste Trecker, den Peter Stahl aus Dauersberg mit seinem Kramer K 15 Baujahr 1955 vorweisen konnte, und der Trecker mit der weitesten Anreise, ein Unimog Baujahr 1966, den Helmut Kopfer aus Siegen herlenkte. Seltener Anblick war ein amerikanischer Massey Ferguson Baujahr 1942 – die Marke ist für Europa ganz untypisch.

Alle Traktoren konnten sich auch einem Leistungstest an der Motorzapfwelle der Interessengemeinschaft unterziehen. Den Prüfstand des TÜV Rheinland nutzten 28 Treckerfahrer, um die TÜV-Abnahme für ihren Schlepper zu bekommen. Regionale Firmen stellten auch modernste Traktoren und Agrartechnik aus. Bianca Wallenborn und ihre Freundinnen modellierten Luftballonfiguren für die Kinder, luden sie zum Gesichterschminken und Dosenwerfen ein. 50 tolle Preise für die große Verlosung hatten heimische Firmen gestiftet.

Die Traktorfreunde Bernd Becker, Peter Hüsch und Georg Weyer bereiteten „Treckerteller“ zu, und das Bürgerhausteam ein „Trecker-Frühstück“. Mehrere Frauen hatten 25 Kuchen gestiftet, der Musikverein Brunken spielte wieder unentgeltlich, und Wahl-Fensdorfer Detlef Nitz verkaufte Tierpräparaten seines Vaters – alles für die gute Sache. Denn wie immer ist der Festerlös für soziale Zwecke bestimmt: Ein Teil geht an die Mukoviszidose-Stiftung, ein teil an das Kinderhospiz in Olpe und ein kleiner Teil an die Jugendarbeit der Vereine. Weit mehr als 20 000 Euro kamen hier in den Vorjahren schon zusammen. Eva-Maria Stettner