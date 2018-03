Tragödie in Oberölfen: Nach Brand liegt ein toter Mann im Haus

Aus unserem Archiv

Helmenzen

Tragischer Fall in Oberölfen. In dem Ortsteil von Helmenzen (Nähe Altenkirchen/Westerwald) finden Polizei und Feuerwehr am Montagmittag einen toten Mann in einem Haus. Wahrscheinlich Tage zuvor muss es in dem Gebäude gebrannt haben. Die Ermittlungen dauern an.