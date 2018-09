Bei einem Blutspendetermin am vergangenen Freitag in Gebhardshain leistete Werner Schuhen aus Kausen seine 150. Blutspende. Bereitschaftsleiter Steffen Nilius und Blutspendebeauftragter Michael Grüdelbach gehörten zu den ersten Gratulanten. In Summe spendete Werner Schuhen schon stolze 75 Liter seines Lebenssaftes. Geht man davon aus, dass mit einer Blutspende bis zu drei Menschen geholfen werden kann, wäre es im Klassenzimmer der Westerwaldschule „eng“ geworden, wenn sich jeder Empfänger persönlich bedankt hätte. Die offizielle Blutspenderehrung erfolgt Mitte November, zu der jeder Blutspender, der geehrt wird, noch eine gesonderte Einladung erhält.

Da der Termin in Gebhardshain am Freitag mit nur 79 Blutspendern sehr mager ausgefallen ist, möchte der DRK-Ortsverein auf den Blutspendetermin am kommenden Donnerstag, 6. September, ab 16.30 Uhr im ...

