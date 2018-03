Tiergemetzel ruft Abscheu und Ratlosigkeit hervor

War es Rache, Hass auf die Tiere oder blinder Blutrausch? Nach dem brutalen Gemetzel in einem Stall in Malberg (Kreis Altenkirchen) hat die Region mit Schock und Unverständnis reagiert. Die Polizei tappt bei der Suche nach dem oder den Tätern, die in der Nacht zum Sonntag drei Ponys, zwei Esel und ein Pferd mit Messerstichen brutal getötet haben, noch im Dunkeln. Sie setzt nun auf Zeugen.

Gut einsehbar und direkt an der Straße gelegen ist der Tatort: Die Polizei rätselt, warum niemand das Töten in Malberg hörte. Foto: Anne Fuhrmann

„Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen“, teilte Franz Orthen, Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf, auf Nachfrage mit. Seit Sonntag sei die Ermittlung intensiviert worden. Bereits am Sonntagnachmittag war ein Tierarzt beauftragt worden, die Tiere zu untersuchen und Ermittlungsansätze festzustellen. Auch das Veterinäramt der Kreisverwaltung ist eingeschaltet. Die Spurensuche wurde beendet. Diverse Blutproben und Obduktionen sollen neue Erkenntnisse bringen. Die Tiere weisen zum Teil mehrere Stichverletzungen auf. Der Täter habe mit einem Messer mit beidseitig geschliffener Klinge gezielt in die Herzgegend zugestochen.

Orthen zeigte sich angesichts des Ausmaßes fassungslos. „Man muss sich fragen, wer so etwas tut“, sagte er. „Ich kenne keinen vergleichbaren Fall. So etwas gab es bei uns im Kreis Altenkirchen noch nicht.“ Die Bluttat sei außergewöhnlich schlimm. Anzeichen auf Zusammenhänge mit anderen Taten gebe es bislang nicht.

Die Kadaver waren Sonntagmorgen in den offenen Boxen gefunden worden. Kurz vor 8 Uhr hatte sich die Besitzerin der Tiere bei der Polizei gemeldet. Die Frau war nach eigenen Angaben am Vortag kurz vor Mitternacht nach Hause gekommen. Es ist unklar, ob die Ponys, die Esel und das Pferd zu dem Zeitpunkt noch lebten. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 20.30 Uhr am Samstag und vor 8 Uhr am Sonntag.

Das Freigehege und die Stallboxen liegen direkt an der Gartenstraße in dicht besiedeltem Wohngebiet. Trotzdem hätten die Nachbarn angegeben, nichts von dem Morden mitbekommen zu haben. „Ich kann mir das nicht erklären. Normalerweise geht das nicht geräuschlos über die Bühne“, sagte Orthen. Gegenüber unserer Zeitung wiederholte ein unmittelbarer Nachbar jedoch: „Wir haben wirklich nichts gehört.“ Ihm sei unverständlich, wer sich in solcher Weise an den Tieren habe vergreifen können. Er rätselt, welches Motiv hinter dem Gemetzel steckt. Beschwerden über die Tiere habe er nicht zu Ohren bekommen.

Auch Malbergs Bürgermeister Albert Hüsch hat „keine Erklärung“ für die schrecklichen Tiertötungen. Sonntagabend habe er davon erfahren. Hüsch weiß, dass die Bewohnerin der Gartenstraße alte Tiere aufgenommen hat, die zum Beispiel aus dem Zirkus stammen, um ihnen einen schönen Lebensabend zu machen. Auch vor dem Hintergrund kann der Ortschef nicht nachvollziehen, dass jemand zu einer solchen Tat fähig ist. „Es tut mir sehr leid, was da passiert ist.“ In einem ist er sich aber sehr sicher: „Ich glaube nicht, dass der oder die Täter aus dem Ort kommen.“

Konrad Schwan, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gebhardshain, versteht ebenso wenig, was da passiert ist. Über die Tierhalterin weiß er aber wenig. „Es ist mir nur bekannt, dass sie sich um Tiere kümmerte.“

Schock auch beim Tierschutzverein des Kreises: „Wir hoffen, dass der oder die Täter schnellstmöglich ermittelt werden“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. „Der Besitzerin drücken wir unser Beileid für diese unfassbare Tat und den Verlust ihrer Tiere aus.“ Die Frau sei den Tierschützern nicht bekannt, erklärte Vorsitzende Gisela Krüger-Kuhlmann. Die Eigentümerin der Tiere wollte sich gegenüber der Presse nicht zu dem Vorfall äußern. Die Kripo Betzdorf bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen zu der Tat am 5. August unter Telefon 02741/9260

Anne Fuhrmann und Andreas Neuser