Sehr gut im Zeitplan liegen die Bauarbeiten in der Talbahnstraße in Herdorf. Wie die RZ zum Baubeginn im August berichtete, wird hier auf einer Länge von rund 450 Metern die komplette Kanalisation samt Straßenoberbau und Gehwegen erneuert. „Dazu gehören auch 31 Hausanschlüsse“, sagt Bauleiter Mario Kölsch von der beauftragten Firma Baustra (Wilnsdorf). Und so sind auch Anlieger voll des Lobes über das Bauunternehmen. So wie Gerd Döhler zum Beispiel: „Die Arbeiten sind sehr zügig verlaufen. Sehr freundliche, hilfsbereite und fachkundige Mitarbeiter der bauausführenden Firma Baustra“. Das freut natürlich die Männer rund um Straßenbaumeister Kölsch. „Wir wollen den Tiefbau in diesem Jahr noch abschließen“.

Dann folgt der Straßenoberbau ab Mitte Januar samt Gehwegen. Das sei aber natürlich wetterabhängig und dauert acht bis zehn Wochen, so der Bauleiter. Was den Bewohner der Talbahnstraße derzeit aber ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.