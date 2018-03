Stromkosten senken: Caritas rüttelt wach

Kreisgebiet/Betzdorf – Energiekosten steigen. Extrem belastet davon sind oft Empfänger von Hartz IV. Denn sie haben kaum Chancen, da etwas aufzufangen. Die Regelsätze mit dem Anteil für die Stromkosten stehen fest. Ist mehr für Strom zu zahlen, fehlt das Geld an anderer Stelle. „Doch, es gibt Möglichkeiten zum Sparen“, sagen Caritas Betzdorf, Kreis und Jobcenter.

Hans-Joachim Schwan (Kreisverwaltung), Heiner Kölzer (Jobcenter), Heinz Spitzmüller (Caritas-Energieberater) und Caritas-Geschäftsführer Rudolf Düber informierten über das Angebot der Caritas zur kostenlosen Energieberatung. Foto: Andreas Neuser

Bei aller Problematik, die auch sie sehen, dass es für den Strom bei einem Alleinstehenden monatlich im Regelsatz derzeit 31,27 Euro gibt, wird hier der Ansatz verfolgt, dass nicht einfach nach mehr Geld für Strom in den Hartz-IV-Sätzen gerufen wird. Mit einfachsten Mitteln, sagen Rudolf Düber (Caritas-Geschäftsführer), Heiner Kölzer (Geschäftsführer Jobcenter), Hans-Joachim Schwan (Kreisverwaltung) und Heinz Spitzmüller (Energieberater Caritas), bestehe die Möglichkeit, das jährlich durchschnittlich gut 100 Euro Stromkosten gespart werden können.

Wie das geht, da gibt der Energieberater Spitzmüller wertvolle Hinweise. Der gelernte kaufmännische Angestellte aus Wehbach war selbst lange arbeitslos. Bei der Caritas (mit Unterstützung von Kreis und Jobcenter) hat er nun seit 2009 die Stelle als Energieberater angetreten. Zielgruppe sind die Hartz-IV-Empfänger. Das Angebot ist keine Konkurrenz zu Energieberatung der Verbraucherberatung. Rund 120 Menschen wurden seit 2009 beraten. Etwa 110 davon haben die Anregungen umgesetzt und seien dankbar, dass sie nun Geld sparen können.

Düber sieht für die Zukunft steigende Strompreise, geht aber auch von einer Anpassung des Regelsatzes aus. Er drängt dennoch darauf, dass es wichtig ist, Strom in den Haushalten zu sparen.

Spitzmüller nennt Beispiele, wo gespart werden kann: Fernsehgeräte nur laufen lassen, wenn auch geschaut wird, um Energie zu sparen und Geräte nicht auf Stand-by laufen lassen. Stromfresser seien die Computer. Abschalten, wenn er nicht gebraucht werde. Energiesparlampen einsetzen und den Kühlschrank richtig einstellen sind weitere Hinweise. Spitzmüller kommt auch zu den Menschen ins Haus. Da wird jeder Stromverbraucher aufgelistet. Es gibt Ratschläge zur Verhaltensänderung. Allein das bringt Ersparnisse. Was er als Energieberater auf keinen Fall wolle, sei der Rat, dass alte Geräte gegen moderne Energiespargeräte ausgetauscht werden. Das könnten die Leute sich nicht leisten. Anders sei es, wenn ein alter Kühlschrank nicht mehr richtig einstellbar sei. Dann werde versucht, bei der Caritas-Möbelbörse ein funktionsfähiges Gerät zu bekommen. „Die Leute sollen wachgerüttelt werden“, ist Ziel des Energieberaters. Spitzmüller sieht noch einen anderen Aspekt. Durch die Verhaltensänderung bei den fast 120 Menschen wurden auch 63 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft gepustet. Weitere Infos unter Telefon 02741/956 076. Andreas Neuser