Pfarrer Eckhard Dierig hätte nichts dagegen, wenn die Werke von Alois Stettner hängen bleiben würden. „Sie sind für den Raum ein Gewinn“, sagt der Pfarrer bei der Vernissage am Sonntag im Untergeschoss des Gemeindezentrums in Kirchen. Tatsächlich kommen die Papiervorlagen in Originalgröße an den Wänden sehr gut zur Geltung, meint auch Kurator Heinz-Robert Stettner. Bis zum 30. September zeigt die evangelische Kirchengemeinde Arbeiten des Mudersbacher Künstlers. Der Eintritt ist frei. Die Besucher werden um eine Spende für die Restaurierung der Orgel in der Lutherkirche gebeten. Die Vernissage wurde von Dominik Jung aus Siegen an der Gitarre begleitet.

„Poet, Maler und Schöpfer vieler Kirchenfenster“. Mit diesen Worten führt Dierig die Besucher in die Ausstellung ein. „Dem Herrn sein Haus zu zieren“, sei das Anliegen Alois Stettners gewesen. Dierig ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.