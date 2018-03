Start in die Session: Malbergs Narren begrüßen ihre neuen Regentinnen

Aus unserem Archiv

Malberg

Die Karnevalsgesellschaft Malberg startet mit Volldampf in die diesjährige Session. Am Samstag, 13. Januar, begrüßt sie die neuen närrischen Regenten. „Nach einer unvergesslichen Session verabschieden sich die amtierende Prinzessin Sissi, mit bürgerlichem Namen Nadine Weibler, sowie Kinderprinzessin Tosca I. von den Malberger Narren und machen Platz für ihre Nachfolgerinnen“, verkündet die Karnevalsgesellschaft an.