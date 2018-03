Stadthallenmanagerin Silke Göldner verlässt Betzdorf

Stadthallenmanagerin Silke Göldner (30), die auch fürs Stadtmarketing verantwortlich ist, verlässt Betzdorf. „Außerordentlich schade“, kommentiert Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato. Für ihn wie auch Büroleiter Günter Langenbach ist nachvollziehbar, dass die Diplom-Geografin eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat. Göldner, lobt Brato, habe in Betzdorf mehr als eine Herausforderung gemeistert.

Stadthallenmanagerin Silke Göldner verlässt Ende August Betzdorf. Sehr zum Bedauern von Bürgermeister Bernd Brato (rechts) und Büroleiter Günter Langenbach. Foto: Andreas Neuser

Das reichte von den Stadtgesprächen, dem Umbau der Stadthalle und deren Neupositionierung in der Region über das Stadtmarketing bis hin zu dem Einsatz beim Jubiläum 125 Jahre Amt Betzdorf im Zusammenhang mit dem Kreisheimattag. „Göldner zeigte Professionalität“, lobt der Bürgermeister.

Göldner tritt zum 1. September ihre neue Stelle bei der Wirtschaftsförderung im Rhein-Sieg-Kreis an. Sie lebt in Bonn und kommt gebürtig aus der Region Siegburg. Täglich kam sie mit dem Zug zur Arbeit nach Betzdorf. Seit 2008 war sie zuerst als Mitarbeiterin bei den Stadtgesprächen tätig, ab 2010 dann im Rathaus. Göldner findet es auch etwas schade, dass sie nun bald nicht mehr in Betzdorf arbeitet. Denn hier sei sie vielen netten Menschen begegnet. Gehe man einmal durch die Stadt, treffe man gleich bestimmte Leute, und schon werde ein neues Projekt angestoßen. „In Bonn ist so etwas nicht möglich“, sagt sie. Ein dickes Lob gibt es auch für die kurzen Wege zwischen Aktionsgemeinschaft, Geschäftsleuten und anderen zum Rathaus.

Nun geht Betzdorf auf die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Noch, sagt Brato, befinde man sich in der Findungsphase. Vorerst würden die Aufgaben übergangsweise von anderen Mitarbeitern im Rathaus übernommen. Das sei möglich, da die Stadthallenmanagerin ein bestelltes Feld hinterlassen habe. So sei das Programm für die Stadthalle bis zum März 2013 geplant. Für Brato ist auf jeden Fall klar, dass diese Stelle wieder besetzt wird. Alleine die Stadthalle sei ein riesiges Aufgabengebiet. „Da ist viel zu tun“, sagt Brato. Auch in Sachen Stadtmarketing. Da gehe es nicht nur um den Einzelhandel, sondern um alle Menschen der Stadt. Andreas Neuser