Kommendes Wochenende ist es in Kirchen wieder soweit: Zum 15. mal ist am Sonntag, 4. November, von 11 bis 22 Uhr Stadtfest mit Martinsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr). Höhepunkt der Sause für Jung und Alt ist der Open-Air-Abend „rhenag meets music“ auf der Bühne am Parkdeck Lindenstraße von 18.30 bis 22 Uhr – diesmal mit der Band „Sweety Glitter“ und RTL-„Supertalent“-Star Patrick von Castelberg.

Vom Rathaus- bis zum Bahnhofsplatz präsentieren Vereine, Firmen, Künstler, Geschäfte und heimische Einrichtungen. Im Mittelpunkt steht den ganzen Tag über die Showbühne in der Lindenstraße, wo Moderator DJ Hansi durchs ...

Lesezeit für diesen Artikel (495 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

