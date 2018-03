Sportlerehrung in Daaden: Aktive feierten auch internationale Erfolge

Der Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Daaden/Herdorf platzte aus allen Nähten. Eingeladen waren 107 Sportler aus Sportvereinen der VG. Sie haben im vergangenen Jahr bei überregionalen Meisterschaften Titel und vordere Platzierungen erzielt.

Angesichts des Andrangs in dem überfüllten Saal regte die VG-Beigeordnete Anneliese Heß an, darüber nachzudenken, die Sportlerehrung im kommenden Jahr in größere Räumlichkeiten zu verlegen.

In ihrem Grußwort dankte die Beigeordnete Trainern, Betreuern und Eltern für ihr Engagement. Der Sport, sagte sie, lehre Tugenden wie Fairness, Teamgeist und Kameradschaft. Er schaffe Kommunikation und Begegnung.

Ein besonderer Glückwunsch von Anneliese Heß ging an Edeltraud Lenz. Die Leichtathletin der Daadetaler Sportfreunde hat vor Kurzem ihren 70. Geburtstag gefeiert und ist immer noch bei den Senioren aktiv. Sie wurde Seniorenmeisterin in den Disziplinen Weitsprung, Hochsprung, 100 und 200 Meter. Walter Nickol vom RSV Daadetal hat einen Europameistertitel in der Altersklasse M 60 in einer eher ungewöhnlichen Sportart geholt, und zwar im Quadrathlon. Er setzt sich zusammen aus den Disziplinen: Laufen, Schwimmen, Rad- und Kanufahren. Eine bemerkenswerte Leistung erzielten auch junge Tischtennisspieler des TuS Weitefeld-Langenbach. Das Team mit Paul Richter, Luke Hammer, Filip Fleming und Roman Rosenthal belegte bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler einen hervorragenden fünften Platz. Ein sehr guter Tischtennisspieler ist auch Matthias Grünebach von der DJK Herdorf. Er wurde Neunter bei den Deutschen Meisterschaften der Rollstuhlfahrer. Jonas Köhler aus Derschen ist eher in einer exotischen Sporart unterwegs, und zwar im Grasskifahren. Hier holte er Bronze bei den Juniorenweltmeisterschaften im Slalom.

Die Sportler kamen aus den Vereinen: Skiverein Stegskopf, DJK Herdorf, SSV Daadetal, TuS Weitfeld-Langenbach, KKS Daadetal, Judo und Ju-Jutsu Verein Daaden, VfL Dermbach, Daadener Turnverein, Schützenverein Herdorf, RSV Daadetal, TSG Biersdorf, Boxclub Herdorf, Budo-Sport Herdorf sowie Daadetaler Sportfreunde.

