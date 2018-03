Sorge im Kreis Altenkirchen: Droht auf dem Land der medizinische Kollaps?

Anfang des Monats erreichte die Redaktion der Brief einer besorgten Frau aus der Verbandsgemeinde Wissen. „Immer mehr Praxen machen dicht, (...) ich mache mir Sorgen, dass wir auf dem Dorf bald gar keine Chance mehr haben, zum Arzt zu kommen“, ist dort im Kern zu lesen.

Droht dem Land der ärztliche Notstand? In einer Serie beleuchten wir von heute an die medizinische Versorgung an Sieg und Wied und legen den Finger in die Wunde.

Überzogene Erwartungshaltung oder eine berechtigte Sorge? Wie ist es um die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen wirklich bestellt? Droht bei uns bald ein Ärztenotstand? Diesen Fragen wollen wir ab heute in unserer Serie „Praxis AK-Land“ nachgehen. Über eine „Diagnose“ hinaus wollen wir versuchen, dass uns Experten einen „Therapievorschlag“ machen, damit das System im ländlichen Raum nicht kollabiert.

Ganz so schwarz sieht Dr. Michael Theis, Obmann der Kreisärzteschaft, nicht in die Zukunft. „Nein, der Landarzt wird nicht zum Auslaufmodell“, ist der Mediziner überzeugt. „Ein Hausarzt wird immer der Lotse bleiben, um Patienten an den Facharzt oder auch ins Krankenhaus zu überweisen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dennoch ist Theis auch weit entfernt von einer Schönfärberei, spricht den zunehmenden Altersdurchschnitt der praktizierenden Ärzte im Kreis an, sieht die Probleme, wenn es darum geht, dass Ärzte sich vergeblich um einen Nachfolger bemühen. „Wir dürfen uns auch nichts vormachen“, gibt er unumwunden zu. Aus der Arbeit des Netzwerks „Ärztliche Versorgung im Landkreis Altenkirchen“ ist die Erkenntnis erwachsen, dass aktuell nicht mehr als 25 Prozent der Arztpraxen neu besetzt werden können.

Wird es da nicht höchste Zeit, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ihre Zulassungsbestimmungen überdenkt? Denn derzeit ist der Kreis Altenkirchen in zwei Bezirke unterteilt, die beide „gesperrt“ sind. Heißt: Aufgrund einer aktuell rechnerischen Überversorgung sind sowohl in den Bereichen Altenkirchen-Flammersfeld-Hamm als auch in Betzdorf-Kirchen-Wissen Neuzulassungen nicht möglich, geschweige denn werden sie gefördert. „Niederlassungen sind derzeit grundsätzlich nur möglich, um frei werdende Arztsitze wieder zu besetzen“, antwortet die Kassenärztliche Vereinigung auf RZ-Anfrage.

Doch Dr. Michael Theis sieht hier Signale der Besserung. „Im Augenblick arbeitet die KV daran, individuellere Lösungen zu schaffen.“ Demnach schaut man jetzt in Mainz etwas genauer in die einzelnen Bezirke hinein und prüft eine kleinflächigere Bewertung der Situation. „Das Thema brennt“, sagt Theis. „Gerade im Bereich Wissen praktizieren sehr viele ältere Kollegen“, unterstreicht er indirekt die Sorgen unserer Briefschreiberin.

Hoffnung setzt der Mediziner aber auch auf die Arbeit im kreisweiten Netzwerk. „Wir wollen hier intensiv für Quereinsteiger werben“, skizziert der Obmann einen Lösungsansatz. Dabei zielt man vor allem auf Krankenhausärzte ab, die vielleicht keine Lust mehr auf Nachtdienste haben und die sich in sogenannten Weiterbildungspraxen für den Job als niedergelassener Arzt „qualifizieren“ können. Eine weitere Chance, junge Mediziner für unsere Region zu begeistern, sieht Theis in speziellen Praktikumsangeboten für Studierende. Zudem spricht er einen ganz neuen, von der KV geförderten Kooperationsvertrag zwischen dem DRK-Verbundkrankenhaus Altenkirchen-Hachenburg und einigen Arztpraxen zur gemeinsamen Ausbildung von Allgemeinmedizinern an. „Dabei könnte der Arzt seine komplette Ausbildung im Kreis Altenkirchen machen“, so Theis.

Wichtig wäre für den Obmann auch, dass sich die Rahmenbedingungen für Medizinstudenten an den Universitäten ändern: „Ob der Numerus Clausus das richtige Auswahlverfahren ist, darf bezweifelt werden.“ Vielmehr führt für ihn eine zunehmende Feminisierung des Berufs und der damit verbundene Trend, halbtags praktizieren zu wollen, nur zu einer Antwort: „Wir brauchen 10 Prozent mehr Studienplätze“, so seine Rechnung.

Aber auch die Versicherten will Theis nicht aus der Verantwortung entlassen. „Es ist auch klar, dass sich an der Anspruchshaltung etwas ändern muss. In Deutschland gehen Patienten im Durchschnitt 18 Mal im Jahr zum Arzt, in Schweden bei gleicher Lebenserwartung nur 4 Mal“, sieht er hier eine große Diskrepanz. Und auch, wenn er weit davon entfernt ist, in einen Abgesang auf den Landarzt mit einzustimmen, so sieht er doch Veränderungen auf die Menschen zukommen: „Fest steht, dass die Wege weiter werden und dass man auch mit längeren Wartezeiten rechnen muss“, so sein Blick in die medizinische Glaskugel.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Kratzer