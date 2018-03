Simone und Stephan Hörter züchten White Galloways: Seite an Seite mit Serafina, Mapi und Co.

Die Dunkelheit liegt schon über dem Dorf, als sich Simone und Stephan Hörter dem Stall nähern. Nur wenige Schritte sind es vom Wohnhaus bis zum heimelig beleuchteten, offenen Unterstand, und wer die Hörters zum ersten Mal begleitet, der stutzt beim Anblick von Serafina, Sandrina und Helene überrascht. Weiß, weich und lockig ist das Fell der drei White Galloways, tiefschwarz sind Ohren, Augen, Flotzmaul und Fesseln. Die Tiere sind von einem Liebreiz, wie ihn sonst vielleicht Pandas oder Koalas versprühen, und das Herz des Betrachters schmilzt im Nu dahin.

Abendliche Idylle im Stall: Simone und Stephan Hörter besuchen ihre White Galloways gerne und oft gemeinsam. Das Züchterpaar aus Mammelzen liebt seine kuscheligen Rindviecher.

Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Während Serafina und die kleine Sandrina interessiert aufhorchen, schnaubt die stattliche Helene nervös. Besucher um diese Zeit? „Ganz ruhig, Helene“, flüstert Simone Hörter, und schon ist das Rind besänftigt. Damit ohne Stress schöne Fotos entstehen können, kümmert sich das Paar vollkommen entspannt um die Tiere, striegelt sie und verteilt kleine Leckerchen.

Doch im Grunde ist es ein Abend wie jeder andere, seit Serafina, Sandrina, Helene, Emma, der kleine Bulle Wendolin und der große Zuchtbulle Wapi ein Teil ihres Lebens sind. Der Gang zum Stall ist den Hörters zum lieb gewonnenen Ritual geworden. In der warmen Stube im Südtiroler Stil erzählen sie, wie sie zu ihrer kleinen Herde gekommen sind. „Ich habe in meiner Familie früh Kontakt zur landwirtschaftlichen Arbeit bekommen und war immer schon davon angetan“, sagt Stephan Hörter. Als der Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister mit eigener Firma einen Ausgleich sucht, da kommt zunächst die Idee auf, die Flächen rund ums Haus für die bio-zertifizierte Bewirtschaftung umzustellen und dabei auch Saatmischungen für niedrige Lagen aus Südtirol zu verwenden. Mit Erfolg: Die Heuernte fällt gut aus, und als Nebenprodukt entstehen bald ein köstlicher Heuschnaps und duftende Heukissen. „Dann schenkte mir meine Frau einen symbolischen Weidepfahl – und da war klar, dass wir weitergehen würden“, lächelt Stephan Hörter. Die ersten drei White Galloways treffen ein und fühlen sich sofort wohl.

„Es ist eine Robust-Rinderrasse für die ganzjährige Freilandhaltung. Von Anfang an stand fest, dass wir die Tiere ausschließlich zur Zucht weiterverkaufen würden, obwohl das Fleisch sehr begehrt ist. Wir haben nun offiziell eine Herdbuchzucht mit Mutterkuhhaltung. In diesem Jahr kamen schon die ersten Kälbchen zur Welt. Die Rasse kalbt problemlos, ist genetisch hornlos und vom Futter her besonders anspruchslos“, erläutern die Hörters. Beide schwärmen vom Charakter der Tiere: „Sie sind gutmütig und friedfertig, dazu sehr menschenbezogen.“

Inzwischen ist Stephan Hörter Mitglied im Bundesverband der Galloway-Züchter. Beide Hörters haben Fulltime-Jobs, die Tiere sind vom Aufwand her aber gut im Nebenerwerb zu betreuen. „Der meiste Aufwand ist die Heuernte. Natürlich muss man jeden Tag nach den Tieren schauen, aber das macht uns auch große Freude.“

Zum Namen „Galloways vom Mäusbachtal“ kam es, als die Ortsgemeinde den Hörters vorschlug, die versumpften Gemeindeflächen im gleichnamigen Reuffelbacher Tal zu beweiden. „Die Gemeinde und Ortsbürgermeister Dieter Rütscher haben uns von Beginn an hervorragend unterstützt. Nun lebt ein Teil der Herde im nahen Mäusbachtal – eine Trennung, die auch aus züchterischen Gründen wichtig war. Die Flächen haben sich durch den Vertritt schon gut erholt.“

Missionieren oder konkurrieren wollen die Hörters nicht. „Die Synergie ist, dass die Leute stehen bleiben und sich freuen.“ Das Leben des Paares ist durch die Tiere reicher geworden, und dafür findet Simone Hörter abschließend die richtigen Worte: „Der Herzenswunsch hat sich erfüllt. Jeder braucht irgendetwas, das ihn beflügelt.“

Von unserer Mitarbeiterin Julia Hilgeroth-Buchner