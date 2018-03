Siegener mit Sturmgewehren, Maschinengewehr und Handgranate bewaffnet

Mehrere tausend Schuss Munition und umfangreiche Waffen, darunter eine scharfe Handgranate, fand die Polizei bei dem 28-Jährigen, der am Mittwoch Siegen für Stunden in Atem hielt. Mit diesen Waffen wollte der Mann eigentlich die Flucht ergreifen. Doch dazu kam es nicht, da die Polizei bereits vor Ort war und der Mann den Rückzug in seine Wohnung antrat. Dort verschanzte er sich am Mittwoch bis gegen 18.20 Uhr und gab schließlich auf. Gefunden wurden von er Polizei schließlich drei automatische Sturmgewehre AK 47 (Kalaschnikow), ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, fünf Pistolen, zwei Revolver, eine scharfe Handgranate, 250 Gramm Schwarzpulver sowie jede Menge Munition. Unter den gefundenen Waffen befanden sich auch die beiden entwendeten Dienstpistolen der Polizeibeamten.

Eine der sichergestellten Waffen des 28-Jährigen, der Siegen am Mittwoch für Stunden in Atem hielt. Foto: Polizei

Siegen – Mehrere tausend Schuss Munition und umfangreiche Waffen, darunter eine scharfe Handgranate, fand die Polizei bei dem 28-Jährigen, der am Mittwoch Siegen für Stunden in Atem hielt. Mit diesen Waffen wollte der Mann eigentlich die Flucht ergreifen. Doch dazu kam es nicht, da die Polizei bereits vor Ort war und der Mann den Rückzug in seine Wohnung antrat. Dort verschanzte er sich am Mittwoch bis gegen 18.20 Uhr und gab schließlich auf. Gefunden wurden von er Polizei schließlich drei automatische Sturmgewehre AK 47 (Kalaschnikow), ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, fünf Pistolen, zwei Revolver, eine scharfe Handgranate, 250 Gramm Schwarzpulver sowie jede Menge Munition. Unter den gefundenen Waffen befanden sich auch die beiden entwendeten Dienstpistolen der Polizeibeamten.

Am Donnerstag gaben Staatsanwaltschaft Siegen, Mordkommision Hagen und Polizei Siegen Details zum Großeinsatz vom Mittwoch bekannt. Die Mordkommission wurde eingeschaltet, da der Mann bei der versuchten Festnahme auf Polizeibeamte geschossen hatte. Daher wird auch wegen versuchter Tötung ermittelt.

Bereits am Dienstag stellten Siegener Kripobeamte in einem laufenden Ermittlungsverfahren auch eine Packung mit Pistolenmunition fest. Vernehmungen ergaben, dass diese Munition möglicherweise von einem 28-jährigen Siegener stammen könnte. So wurde am Mittwoch gegen 10.30 Uhr der 28-Jährige von Kriminalbeamten auf seiner Arbeitstelle in Eiserfeld aufgesucht, weil vernommen werden sollte. Sofort nachdem die beiden Polizisten sich mit ihren Dienstausweisen legitimiert hatten, zog der 28-Jährige vollkommen unvermittelt eine scharfe Pistole aus seiner Jacke und bedrohte damit die beiden Polizisten. Er forderte sie auf, ihre Dienstwaffen zu Boden zu legen und zurück zu treten.



Nachdem der Siegener die Dienstwaffen der Polizisten an sich genommen hatte, begab er sich zu seinem Auto. Dabei gab er mit seiner Pistole einen Schuss in Richtung der beiden Beamten ab. Er flüchtete mit seinem 7-er BMW zunächst in unbekannte Richtung. Die Polizei Siegen löste sofort eine groß angelegte Fahndung nach dem Flüchtigen aus, der zu seiner Wohnung unterhalb des Siegener Rosterbergs flüchtete. Dort hatte er die umfangreichen scharfen Waffen deponiert. Er wollte mit diesen Waffen weiter die Flucht ergreifen. Doch beim Verlassen des Hauses traf er bereits auf die Polizei und zog sich ins Haus zurück. Vorher gab er jedoch aus einem vollautomatischen Sturmgewehr noch eine Salve von Schüssen in die Luft ab. Das Wohngebiet wurde weiträumig abgesperrt. Ein massiver Polizeieinsatz, darunter Spezialeinsatzkräfte, folgte.

Im weiteren Verlauf erschien der 28-Jährige dann plötzlich auf dem Balkon seiner Wohnung. Auch dabei war er mit einem vollautomatischen Gewehr bewaffnet, aus dem es zu einer weiteren Schussabgabe kam. Bei allen Schussabgaben des 28-Jährigen wurde niemand verletzt. Den eingesetzten Spezialeinsatzkräften gelang es am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr, den 28-Jährigen zur freiwilligen Aufgabe zu bewegen. Der Siegener konnte dann problemlos festgenommen werden. Der Mann ist ledig, als Angestellter beschäftigt und bislang nur geringfügig polizeilich in Erscheinung getreten. Andreas Neuser