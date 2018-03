Siegbrücken-Neubau: Lösung für Hilfskräfte gesucht

Die alte Siegbrücke hinter der heute leer stehenden ehemaligen Pizzeria Da Vinci zwischen Kirchener Nordknoten und Kirchstraße (K 101) soll 2013 neu gebaut werden. Bohrarbeiten zur Erkundung der Bausubstanz, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez im März durchgeführt hatte, haben ergeben, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Der Neubau soll frühestens in einem halben Jahr beginnen – schon jetzt laufen Abstimmungsgespräche zwischen LBM, Kreisverwaltung, VG-Verwaltung, Stadt Kirchen, Polizei, Feuerwehr, Busunternehmen und DRK-Krankenhaus, damit frühzeitig die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich dieses innerstädtischen Nadelöhrs minimiert werden können.

Nadelöhr unweit des Kirchener Nordknotens: Wenn die Brücke dort 2013 neu gebaut wird, sind große Verkehrsprobleme zu erwarten. Foto: Markus Döring

Von einem Jahr Bauzeit darf ausgegangen werden. Eine Behelfsbrücke direkt neben der Neubaustelle bringt nach RZ-Informationen sowohl planerische als auch finanzielle Probleme mit sich: Von mindestens einem Jahr für ein Planfeststellungsverfahren und Kosten im hohen sechstelligen Bereich ist zu hören. „Vorrangige Priorität müssen dabei die Rettungswege für Feuerwehr und DRK haben“, sagte Kirchens Bürgermeister Jens Stötzel auf Anfrage. Bei Gesprächen mit der Wehrleitung der Verbandsgemeinde seien verschiedene kritische Punkte angesprochen worden. Stötzel: „Wir sind aber dabei, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um die gesetzlich vorgegebenen Grundzeiten bei Rettungseinsätzen sicherstellen zu können.“ Mehr wollte er dazu nicht sagen, da für Donnerstag ein Gespräch mit LBM und Kreisverwaltung vereinbart sei.

Dietmar Urrigshardt, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde, weist darauf hin, dass schon heute in Stoßzeiten lange Staus für lange Wartezeiten sorgen. Der Verkehr wird durch Barken so geregelt, dass nicht zu viele Fahrzeuge auf einmal über die nicht mehr ausreichend belastbare Brücke fahren können; Lastwagen über 26 Tonnen ist das Befahren ganz verboten. Urrigshardt befürchtet, dass Feuerwehrfahrzeuge bei einem Alarm nicht mehr durchkommen könnten. Nach dem Landesfeuerwehrgesetz müssen die Wehren innerhalb von acht bis 25 Minuten am Einsatzort sein. „Als Wehrleiter muss es mir in erster Linie darum gehen, dass ich die mir gestellten Aufgaben mit der Feuerwehr optimal erledigen kann.“ Jens Stötzel kündigt hierfür Lösungsansätze an, die bereits in verschiedenen Runden besprochen worden seien. „Ziel aller Beteiligten sollte es sein“, sagt er, „den Brückenneubau noch 2013 zu beginnen, denn es besteht dringender Handlungsbedarf.“ Peter Seel