Die einen sind hier, weil sie einfach Spaß am Kampfsport haben. Die anderen möchten lernen, wie sie sich selbst verteidigen können. Jana Brandenburger ist eine der Personen, die im Kampfsportstudio Combat Place Westerwald in Gebhardshain Trainingseinheiten nimmt. Die junge Frau hat eine Situation erlebt, wo sie angegriffen wurde, sich aber nicht wehren konnte. Die Person sei viel größer und stärker gewesen, erzählt die zierliche Brünette. „Mehrmals wurde mein Kopf damals auf den Asphalt geschlagen.“ Wie und warum es überhaupt zu dieser Situation kam, kann sie sich bis heute nicht erklären. Doch falls sie noch einmal in eine solche Lage geraten sollte, möchte sie vorbereitet sein. „Durch den Selbstverteidigungskurs bin ich viel selbstbewusster geworden.“

Der Wunsch, sich selbst verteidigen zu können, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen – spätestens seit den Übergriffen an Silester 2015/16 in Köln. Das merkt auch David Hahmann, Leiter ...

Lesezeit für diesen Artikel (523 Wörter): 2 Minuten, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.