Schuhdieb hat dunkle Ränder unter den Augen

Kirchen – Die Kripo Betzdorf sucht einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit auffallend dunklen Rändern unter den Augen. Der Unbekannte hat in Kirchen Schuhe gestohlen.

Am Samstag gegen 12.40 Uhr, wurde der Ladendieb in einem Schuhgeschäft an der Siegstraße in Kirchen beim Stehlen erwischt. Vom Personal angesprochen, flüchtete er über den Parkplatz des Einkaufmarktes über die untere Schwelbelstraße in Richtung Betzdorf. Ein Zeuge verfolgte ihn. Sowohl der 41-jährigen Angestellte des Schuhgeschäfts als auch dem 34-jährigen Verfolger sprühte der noch unbekannte Mann eine bisher nicht bekannte Substanz entgegen. Dem Täter gelang es mit den gestohlenen schwarzen Turnschuhen mit weißen Applikationen, der Marke: Airwalk, Schuhgröße 44, zu entkommen.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hat blonde, kurze, mit Gel hochgestellte Haare, trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und weiße Adidas-Turnschuhe. Hinweise an die Kripo Betzdorf unter 02741/9260.