In der Michael-Grundschule Kirchen ist in der Nikolauswoche (3. bis 8. Dezember) ein echter Zirkus angesagt. Mehrere Tage lang werden die Kinder zu Zirkuskünstlern. Geübt wird in einem großen Zirkuszelt. An dem Freitag und Samstag gibt es dann Aufführungen. Die Kinder freuen sich schon jetzt riesig auf das Projekt. Doch so ein großer Zirkus kostet auch jede Menge Geld. Dazu leisten nun auch rund 270 Jungen und Mädchen der Schule ihren Beitrag – mit einem Sponsorenlauf, der gestern in der Frühe erfolgte. Letzte Nebelschwaden hingen noch über dem Molzbergstadion. Im Vorfeld hatten die Kinder bei Eltern, Tanten, Onkeln, Nachbarn, Großeltern etc. um Spenden geworben. Da wurde ein bestimmter Betrag vereinbart, den das Kind pro gelaufener Stadionrunde erhält. Das war natürlich Ansporn für die Jungen und Mädchen,möglichst viele Runden zu laufen. Aber auch eine Runde gehen, wenn man aus der Puste war, war natürlich möglich. Die Jungen und Mädchen der ersten beiden Schuljahre waren 15 Minuten unterwegs, um ihre Runden zu drehen. Kinder der 3. und 4. Klassen hatten 30 Minuten Zeit, um möglichst viele Runden zu absolvieren. Schulleiter Lars Lamowski hofft, dass durch diese Aktion nun jede Menge Geld für das Zirkusprojekt im Dezember erlaufen wird.

Foto: Andreas Neuser

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.