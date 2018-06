381.000 Euro wird es die Stadt Kirchen kosten, die Schäden zu beheben, die bei dem Sturzregen an Fronleichnam auf kommunalem Gebiet entstanden sind. Spitzenreiter in der Liste der Schäden ist die Klotzbachstraße. Allein hier, erklärte Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen am Montag im Stadtrat, schätzt man den Schaden auf 300.000 Euro. Platz zwei: das Heimatmuseum Kirchen, wo 50.000 Euro für die Sanierung zu stemmen sind. Es folgt das Fußgängerbrückchen über den Girnsbach am Mühlenweg, das von den Fluten weggespült wurde. Ein Neubau würde 25.000 Euro kosten. Ferner gibt es Straßenschäden im oberen Teil der Girnsbachstraße (6000 Euro). Das Land will die Kommunen nicht mit ihren Schäden im Regen stehen lassen. Um an die Fördermittel zu kommen, hat der Stadtrat schon mal die Neuplanung der Klotzbachstraße in Auftrag gegeben: 17.000 Euro. Dabei muss man, erklärte Stefan Strunk vom Bauamt, immer auf der Rechnung haben, dass so manche Unterspülung der Straße noch erst entdeckt werden könnte. Das betrifft auch das Thema Sicherheit: Man könne nicht allein, so Strunk, die gut sichtbaren Löcher absperren, da man nie wisse, wo die Straße sonst noch wegsacken könnte.

In der Folge beriet man darüber, wie man sich denn für die Zukunft gegen solche Unwetter – und vor allem die hieraus resultierenden Schäden – besser absichern könnte. Bisher hat ...

