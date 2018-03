Säuglingstod: Kinderklinik Siegen hat Vermutung

Der Tod von drei Säuglingen in der Kinderklinik Siegen sorgt bundesweit für Aufsehen. Bei Pressesprecher Arnd Dickel stand das Telefon am Montag in dem renommierten DRK-Haus auf dem Wellersberg kaum still. „Als Reaktion auf kursierende Gerüchte bitten wir Sie im Interesse aller Beteiligten, von weiteren Spekulationen Abstand zu nehmen“, teilte die Klinik in einer Erklärung mit. Damit bleibt die Ursache, die am 31. August und 1. September zum Tod von drei Frühchen führte, weiter rätselhaft.

Siegen – Der Tod von drei Säuglingen in der Kinderklinik Siegen sorgt bundesweit für Aufsehen. Bei Pressesprecher Arnd Dickel stand das Telefon am Montag in dem renommierten DRK-Haus auf dem Wellersberg kaum still. „Als Reaktion auf kursierende Gerüchte bitten wir Sie im Interesse aller Beteiligten, von weiteren Spekulationen Abstand zu nehmen“, teilte die Klinik in einer Erklärung mit. Damit bleibt die Ursache, die am 31. August und 1. September zum Tod von drei Frühchen führte, weiter rätselhaft.

Die Obduktion von zwei männlichen Babyleichen am Sonntag im Institut für Rechtsmedizin in Dortmund hatte „keine eindeutige Ursache im Hinblick auf die Todesumstände ergeben“, so ein Sprecher der Kreispolizei Siegen-Wittgenstein. Ein Mädchen war zuvor bereits in der Türkei beerdigt worden. Die Frühgeborenen waren zum Todeszeitpunkt zwischen einer Woche und sechs Monaten alt. Laut Darstellung der Kinderklinik hatten die Frühgeborenen unterschiedliche Grunderkrankungen, aber ein „ähnlich fulminant verlaufendes Krankheitsbild“. Es habe einen solch massiven Verlauf genommen, das man kaum noch habe eingreifen können. „Über diesen Sachverhalt wurden die betroffenen Eltern in Kenntnis gesetzt“, so Pressesprecher Dickel. Die Klinik hatte Staatsanwaltschaft und Gesundheitsamt informiert, weil es „zu einer auffälligen Häufung von Todesfällen bei Früh- und Neugeborenen kam“ und um „im Interesse aller Beteiligten zu einer raschen, voll umfänglichen Aufklärung der Todesfälle beizutragen“.

Jetzt stehen weitere feingewebliche, toxikologische und bakteriologische Untersuchungen an, sagte der Siegener Oberstaatsanwalt Johannes Daheim auf RZ-Anfrage. Erste Ergebnisse werden in wenigen Tagen erwartet. Andere Untersuchungen, so Daheim, könnten Wochen, wenn nicht sogar bis zu sechs Monate dauern. Laut Daheim existiert jedoch eine Arbeitshypothese der Klinik, warum binnen zwei Tagen drei Frühchen in der Klinik verstarben. Doch dies sei eine Hypothese – also eine unbewiesene Behauptung oder Annahme –, die erst durch die folgenden Untersuchungen bestätigt werden müssten. Mehr wolle er dazu im Moment nicht sagen, denn: „Die Hypothese kann auch falsch sein.“ Bild.de behauptet, dass die drei Säuglinge plötzlich hohes Fieber bekommen hätten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Noch richtet sich das Verfahren gegen Unbekannt.

Die DRK-Kinderklinik Siegen verfügt über 138 Betten. Ihre Ärzte behandeln jährlich mehr als 6000 Patienten stationär und etwa 40 000 ambulant. Zu den 700 Mitarbeitern zählen Kinder- und Jugendärzte verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten, Psychologen, Pflegekräfte und Seelsorger. Das aktuelle Geschehen weckt Erinnerungen an einem Vorfall vor einem Jahr in Mainz. Dort hatten Babys eine verseuchte Infusionslösung bekommen. Die Quelle der bakteriellen Verunreinigung blieb unklar, das Verfahren wurde damals eingestellt. Stefan Nitz/Andreas Neuser