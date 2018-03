RZ-Sommertour: Rosenheim ist spitze

Wo hat man den Panoramablick auf Rosenheim schlechthin? Bernd Mockenhaupt hatte da für RZ-Fotograf Markus Döring einen Tipp parat: „Von der Hachenburger Straße.“ Und mit einem Augenzwinkern fügte der Ortsbürgermeister an: „Wenn man dort steht, hat man außerdem die Nassau hinter sich gelassen.“ Dass Rosenheim, wie Mockenhaupt forsch behauptet, der „schönste Ort der RZ-Sommertour“ überhaupt ist, daran zweifelt wohl kaum einer der rund 800 Einwohner.

Viele von ihnen waren am Dienstagabend auf Einladung der Rhein-Zeitung ans Bürgerhaus gekommen, verbrachten bei Musik und guten Gesprächen ein paar gesellige Stunden und präsentierten sich, ihre(n) Verein(e) und ihr Dorf auf diese Weise von der Schokoladenseite.

RZ-Sommertour in Rosenheim 1 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 2 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 3 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Redakteur Andreas Neuser begrüßt die Gäste vor dem Bürgerhaus. Foto: Markus Döring 4 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Ortsbürgermeister Bernd Mockenhaupt begrüßt die vielen Rosenheimer, die bei strahlendem Sonnenschein gekommen sind. Foto: Markus Döring 5 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Roßbachmusikanten Foto: Markus Döring 6 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 7 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Roßbachmusikanten Foto: Markus Döring 8 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Roßbachmusikanten Foto: Markus Döring 9 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Peter Hahmann, Leiter der Roßbachmusikanten und ehemaliger Ortsbürgermeister, im Gespräch mit RZ-Redakteur Andreas Neuser Foto: Markus Döring 10 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 11 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Peter Hahmann im Gespräch mit RZ-Redakteurin Anne Fuhrmann. Foto: Markus Döring 12 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Auch ein Video von der RZ-Sommertour wurde gedreht. Foto: Markus Döring 13 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Redakteur Daniel Weber im Gespräch mit Rosenheimer Bürgern. Foto: Markus Döring 14 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim 15 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: RZ-Mitarbeiterin Eva-Maria Stettner im Gespräch mit den Rosenheimern. Foto: Markus Döring 16 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: RZ-Redakteur Peter Seel (links) im Gespräch mit Vertretern der Kirmesjugend. Foto: Markus Döring 17 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 18 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: MGV Rosenheim bei seinem Auftritt. Foto: Markus Döring 19 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: MGV Rosenheim Foto: Markus Döring 20 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: RZ-Redakteur Daniel Weber (rechts) im Gespräch mit Ortsbürgermeister Bernd Mockenhaupt. Foto: Markus Döring 21 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 22 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 23 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Redakteurin Anne Fuhrmann im Gespräch mit Vertreterinnen der kfd. Foto: Markus Döring 24 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Löschzug IV Rosenheim/Malberg Foto: Markus Döring 25 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Kirmesjugend Foto: Markus Döring 26 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Bindweider Bergkapelle Foto: Markus Döring 27 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Bindweider Bergkapelle Foto: Markus Döring 28 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim Foto: Markus Döring 29 von 30 RZ-Sommertour in Rosenheim: Ortsbürgermeister Bernd Mockenhaupt spricht zu den Gästen. Foto: Markus Döring » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

„O, Du mein Rosenheim, klein aber fein“, so heißt es in der von Alois Beib (Musik) und Erich Hombach (Text) verfassten Hymne auf ihren Heimatort, der noch bis 1963 Kotzenroth hieß. Und dass sich daran nichts geändert hat, zeigt nicht nur die Tatsache, dass viele kräftig mit einstimmten, als die Rosbach-Musikanten das „Rosenheim-Lied“ am Dienstag intonierten. Rosenheim, einst geprägt von Bergbau (Erz und Basalt) und Landwirtschaft, hat sich als moderne und lebenswerte Wohngemeinde mit guter Infrastruktur positioniert: Neben verschiedenen mittelständischen Unternehmen gibt es im Ort noch einen Kfz-Betrieb, eine Metzgerei, zwei Gastwirtschaften (eine davon mit Bäckerei), diverse Fachgeschäfte, Friseur- und Kosmetikstudios, zwei Heilpraktikerinnen und einen praktischen Arzt. Rosenheim teil sich mit Malberg einen Kindergarten (in Rosenheim) und eine Grundschule (Gebhardshainer Außenstelle in Malberg) – „ein Modell, das sich, so Mockenhaupt, „seit Jahren bewährt hat“.

„Verglichen mit vielen anderen Orten dieser Größenordnung sind wir hier noch sehr gut aufgestellt“, sagt Mockenhaupt. Der Bürgermeister weiß aber auch: „Damit das so bleibt, braucht es große Anstrengungen und auch ein entsprechendes Kaufverhalten der Rosenheimer.“ Übrigens: Auch eine Bankfiliale gibt es in Rosenheim: 1888 wurde in Kotzenroth der Gebhardshainer Darlehenskassenverein, Vorläufer der heutigen Volksbank Gebhardshain, gegründet, weshalb das Institut hier im kommenden Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiern wird. Doch auch das Dorf selbst blickt mit Vorfreude auf ein großes Jubiläum: 2013 jährt sich die urkundliche Ersterwähnung der Gemeinde zum 800. Mal. Die Vorbereitungen auf das Ereignis laufen auf Hochtouren, ein vorläufiges Festprogramm steht. Doch auch hier sagt Mockenhaupt: „Es geht nur mit Teamwork und einem guten Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Für diese Grundlagen sorgt das rege Vereinsleben in Rosenheim: der Löschzug Malberg/Rosenheim mit seinem Förderverein und einer aktiven Jugendfeuerwehr, die Kirmesjugend, die Katholische Frauengemeinschaft, der Förderverein der Pfarrei St. Jakobus der Ältere, der sich um den Erhalt der 1904 erbauten Pfarrkirche kümmert, die DJK mit ihren Abteilungen, der Kirchenchor Cäcilia, der Tennisclub 85, die Messdienerschaft und nicht zuletzt der MGV Eintracht, der die Veranstaltung am Dienstagabend ebenso mit seinen Liedern bereicherte wie die Bindweider Bergkapelle – zu allen Anlässen fester Bestandteil des Ortes.

Wen es nun ins sonnige Rosenheim zieht: „Wir haben noch ein paar Baulücken“, wirbt Mockenhaupt mit einem Lächeln. Die Ortsgemeinde vermittelt bei Bedarf ...

Daniel Weber