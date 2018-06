In den vergangenen sieben Tagen haben die ehrenamtlichen Frauen und Männer des Naturschutzvereins „Ebertseifen Lebensräume“ mit Unterstützung etlicher Helfer aus dem Tierpark Niederfischbach die Sanierung des Damms am Tüschebacher Weiher erfolgreich abgeschlossen. Auch viele freiwilliger Helfer aus der Bevölkerung kamen hinzu; letztendlich konnte dadurch das Projekt in so kurzer Zeit gestemmt werden, heißt es beim Verein. Damit sind nun die Voraussetzungen geschaffen, den Weiher zukünftig wieder auf seine alte Wasserhöhe anzustauen.

Bis dahin wird es aber noch ein paar Wochen dauern, da nun die Probestauphase durch Wasserbauingenieure der Universität Siegen beginnt – sie überprüfen die Dichtigkeit des Dammes. Da die Hauptarbeit ...

