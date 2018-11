Rund um Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern dreht sich in diesem Jahr alles beim Betzdorfer Herztag am Samstag, 24. November, 10 Uhr, in der Stadthalle. Wenn das Herz aus dem Takt gerät, das betrifft sehr viele Menschen. Rund zwei Millionen Patienten gibt es in Deutschland mit diesem Krankheitsbild. Etwa 20 Prozent der Betroffenen sind über 70 Jahre alt. Umso wichtiger ist es, dass Herzrhythmusstörungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Zum einen ist es gut für die Gesundheit der Menschen, zum anderen spart das frühzeitige Erkennen auch Kosten im Gesundheitssystem. Referenten werden beim Herztag zu dem Thema in Vorträgen verständlich informieren und auch nach den Vorträgen Fragen beantworten, verdeutlichten gestern bei der Vorstellung des Betzdorfer Herztages Professor Michael Buerke (Chefarzt Kardiologie St. Marien-Krankenhaus Siegen), die Fachärzte Fabian Quirmbach und Dr. Axel Bittersohl (beide MVZ für Kardiologie, Im Höfergarten 1, Betzdorf) sowie Günter Nöll als ehrenamtlich Beauftragter der Deutschen Herzstiftung und Dr. Christian Stoffers (Leiter Kommunikation Mariengesellschaft Siegen). Auch Betzdorfs Bürgermeister Bernd Brato war bei der Programmvorstellung mit dabei.

An dem Samstag vor Ort sein werden auch Apotheken. Möglich sind Blutdruck- und Lipidmessung sowie Körperfettbestimmung. Es gibt eine Schrittmacher- und Defi-Ausstellung sowie erstmals auch ein begehbares Herzmodell. Ebenso wird ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.