Recht ist nicht immer recht: Redakteur Peter Seel zum Hallenstreit in Mudersbach

Auch anderswo stehen Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen zwischen Wohnhäusern. Auch anderswo gelten ab 22 Uhr verschärfte Gesetze, was Konzerte und Autolärm angeht. Auch anderswo leben Nachbarn neben Veranstaltungshallen. Nur sind die offensichtlich großzügiger als jener eine in Mudersbach.

Peter Seel.

Deshalb – aber nicht nur deshalb! – gibt es hier dieses Riesentheater, das im Gegensatz zu dem der Theatergruppe des Ortes gar nicht witzig ist. Und unter dem die Schauspielgruppe zu leiden hat – wie auch andere Vereine. Denn wer geht schon gern um 18 Uhr ins Theater oder zu einem Konzert? Es klingt wirklich traurig: In Mudersbach dreht es sich nur um eine Ausnahme: An acht (von 365!) Tagen soll's in der Halle mal länger gehen dürfen. Diese nachträgliche Ausnahme in der Baugenehmigung hat der Kreis bereits abgesegnet.

Jetzt kann man natürlich sagen: Den Hallenbau haben die Mudersbacher Politiker damals aber ganz schön ignorant durchgezogen; oder: Es gibt Gesetze in diesem Land, an die man sich auch halten muss, wenn eine Situation wie die damalige den Bau einer Mehrzweckhalle wie der Giebelwaldhalle angeraten sein ließ. Stimmt alles, geschenkt.

Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille: Man kann im Recht sein – und trotzdem nicht recht haben. Wenn ich einen Funken Hoffnung hätte, dass es helfen könnte, würde ich besagten Nachbarn an dieser Stelle nun auch noch bitten, doch mal großzügig zu sein und nachbarschaftlich und einfach auch nett. Er möge den Mudersbachern einen Brief schreiben: „Okay! Macht an acht Tagen im Jahr halt mal länger. Ich will dem Spaß meiner Mitbürger nicht im Weg stehen.“ Aber ich befürchte, der Mann wird auch mich nicht erhören, selbst wenn sie ihn in Mudersbach dafür feiern würden.

Vielleicht aber hätte ja die Idee von Jens Stötzel Erfolg: Wenn der Rat dem Nachbarn einen Brief schreibt und Reue bekennt: „Sorry, wir waren damals etwas blauäugig und voreilig. Könnten Sie nicht trotzdem ein Auge zudrücken?“ Das könnte den Mann umstimmen. Und immerhin geht's nicht um wochenlange Mallorca-Partys in der Halle, sondern um die Dorfgemeinschaft!