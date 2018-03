Raub auf Schulhof: Warum der dritte Täter in Therapie will

Neuer Prozess zum Raubüberfall an der Martin-Luther-Schule in Betzdorf: In einer Septembernacht 2016 überfielen drei Räuber auf dem Schulhof zwei Schüler, bedrohten sie mit einem Butterflymesser – und flüchteten mit 60 Euro Beute.

Der Tatort der Raubtat in Betzdorf: Auf dem Schulhof der Martin-Luther-Schule überfielen 2016 drei Räuber zwei 15-jährige Schüler. Foto: Archiv Markus Döring

Von unserem Redakteur Hartmut Wagner

Jetzt stand einer der drei Räuber (22) erneut vor dem Landgericht Koblenz und erstritt eine Änderung seiner Verurteilung aus dem Jahr 2017: Der Drogensüchtige, der immer wieder Marihuana raucht und Speedpulver schnupft, muss nun doch nicht dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, sondern rund zwei Jahre in eine gefängnisartige Entziehungsanstalt. Der Vorsitzende Richter Martin Schlepphorst schärfte dem 22-Jährigen ein: „Noch können Sie ein schönes, normales Leben führen. Aber das ist Ihre letzte Chance!“

Der 22-Jährige griff nicht direkt in die Raubtat ein. Er deckte seine beiden Komplizen und sorgte dafür, dass deren 15-jährige Opfer nicht weglaufen konnten. Von seinem Anteil der Beute (20 Euro) kaufte er sich noch in der Tatnacht Speed bei einem Dealer in Kirchen.

So kam es zu dem neuen Prozess: Das Landgericht Koblenz verurteilte den 22-Jährigen am 16. Februar 2017 wegen räuberischer Erpressung zu dreieinhalb Jahren Haft. Seine beiden Komplizen (15, 23) erhielten Haftstrafen von zweieinhalb Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten. Der 22-Jährige legte Revision gegen das Urteil ein und der Bundesgerichtshof hob es teilweise auf (Az.: 3 StR 307/17). Das oberste deutsche Strafgericht beschloss, dass das Landgericht erneut über die Frage entscheiden muss, ob der 22-Jährige wegen seiner Drogensucht in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird.

Der 22-Jährige hat seine Meinung zu einer Drogentherapie radikal geändert: Im Prozess 2017 lehnte er es vehement ab, in einer Entziehungsanstalt eine Therapie zu absolvieren. Jetzt, ein knappes Jahr später, erklärte er im Prozess: „Eine Therapie würde mir viel bringen.“ Er habe seinen Drogenkonsum zwar in der ersten Hälfte des Jahres 2017 auf null gefahren, sei aber in der zweiten Hälfte rückfällig geworden, nachdem sich seine Freundin von ihm getrennt hatte.

Richter Schlepphorst redete dem 22-Jährigen ins Gewissen: Er solle sich unbedingt anstrengen und seine Drogentherapie erfolgreich abschließen. Denn wenn er sie nicht schaffe, müsse er seine dreieinhalbjährige Haftstrafe doch absitzen. Und wenn er dann wieder in Freiheit komme, bestehe ein großes Risiko, dass er neue Straftaten verübt, um Geld für Drogen zu erhalten. „Das wäre eine Katastrophe“, so der Richter. „Und es würde immer schlimmer werden.“

Der 22-Jährige ist bereits siebenmal vorbestraft – wegen Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung und Fahren ohne Führerschein. Mal wollte er seine Ex-Freundin zwingen, für ihn anschaffen zu gehen. Mal drohte er einem Passanten mit dem Tod. Er muss seine Drogentherapie wohl in den kommenden Wochen antreten.