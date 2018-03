Rat Steinebach: Bahn als Alternative zu Staus auf der Straße

Bereits zu einer Art kleiner Tradition zum Jahresauftakt ist in Steinebach die sogenannte Grenzbegehung des Gemeinderats geworden. Maßgebliches Ziel der Aktion ist es seit Jahren, die Außen- und Nachbarbereiche sowie Grenzlinien der dörflichen Gemarkung kennenzulernen.

Der Ortsgemeinderat Steinebach sah sich bei seiner Grenzbegehung am alten Bahnhof um. Hier könnten bald wieder Personenzüge verkehren.

Foto: Joachim Weger

„Da dies aus der Perspektive des Autofahrers kaum möglich ist, gehen wir Jahr für Jahr auf Wanderschaft in Wald und Flur“, lautet die klare Devise für Ortsbürgermeister Hans-Joachim Greb, der den Gemeinderat auch jetzt wieder zur Grenzbegehung eingeladen hatte. Diesmal führte die dreistündige Begehung an die Nahtstellen zwischen Steinebach, Elben und Gebhardshain.

Neben Belangen der Waldwirtschaft und der Bodennutzung ging es vor allem um ein brandaktuelles Thema, genauer gesagt um die Frage der Wiederbelebung des Bahnhaltepunkts Gebhardshain-Steinebach. Hintergrund ist die Veröffentlichung in der Rhein-Zeitung vom 4. Januar, wonach geplant ist, einen Abschnitt der kreiseigenen Westerwaldbahn für den Personenverkehr zu reaktivieren. Ins Gespräch über die Planung wurde die Verbindung zwischen dem ehemaligen Bahnhof Gebhardshain-Steinebach und den Bahnanlagen in Scheuerfeld gebracht.

Mit der möglichen Durchführung des Personenverkehrs auf den Gleisen der Westerwaldbahn soll in erster Linie eine gute Alternative zur Straßenentlastung wegen der demnächst geplanten Sperrung der Bahnbrücke an der Steinerother Straße in der Nähe der Betzdorfer Post (L 288) geschaffen werden. „Alles schön und gut, aber dazu müsste hier so einiges geschehen“, lautete bei der Ortsbegehung die einhellige Einschätzung des Steinebacher Gemeinderats. Das komplette Gelände des ehemaligen Bahnhofs befindet sich in der Gemarkung Steinebach.

Direkt vor Ort sahen sich die Ratsmitglieder bei der Grenzbegehung einmal um. Schnell war man sich einig, dass hier gewisse bauliche Maßnahmen nötig sind, sollte es denn mit der Planung weitergehen. Schon auf den ersten Blick stellt sich sogar dem Nicht-Fachmann die Frage nach sicheren Bahnsteigen, nach einem Wetterschutz für Fahrgäste sowie nach Wende- und Stellflächen für Omnibusse.

Auf jeden Fall würde man es in Steinebach, in der Standortgemeinde der traditionsreichen Westerwaldbahn, begrüßen, in die weitere Planung und Gestaltung mit einbezogen zu werden.

Joachim Weger