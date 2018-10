Was passiert mit dem brachliegendem Gelände des ehemaligen Haus Himmrich, mitten im Herzen von Alsdorf gelegen? Nachdem der Ideenwettbewerb der Bürger über die Bühne gegangen und die Preisträger gekürt worden waren, beschäftigte sich der Ortsgemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus erneut mit der Freifläche. „Es geht jetzt darum, konkrete Pläne zu entwickeln“, meint Ortsbürgermeister Rudolf Staudt. Zwar hatten sich die Kinder, die am Wettbewerb teilgenommen hatten, eine Art Spielgelände gewünscht – doch daraus wird wohl nichts. „Ein Spielplatz scheidet aus, weil das Gelände zu dicht an der Straße liegt“, sagt Staudt zur Begründung. Er findet die Idee einer Grünanlage mit Gehwegen und einer Skulptur in der Mitte nicht schlecht. Dafür hatte es den ersten Preis beim Ideenwettbewerb gegeben. Die Skulptur sollte eine Verbindung des Ortes zur Geschichte des Bergbaus und des Hüttenwesens schaffen: „Da könnte man was machen“, meint der Ortsbürgermeister. Doch konkrete Pläne gibt es nicht. Staudt ruft die Fraktionen von SPD und CDU auf, sich mit dem Thema Brachland, ehemals Haus Himmrich, zu beschäftigen.

Martin Schäfer vom Bauamt regt an, über die Renaturierung des Steinerother Bachs nachzudenken. „Man könnte der Heller wieder mehr Ufer geben, die Stützmauer abbrechen und den Bach über den Platz ...

